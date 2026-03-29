خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​تشکیل کارگروه تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست

کد خبر : 1766700
لینک کوتاه کپی شد.

با هدف تقویت فرآیندهای نظارتی، سیاست‌گذاری و ارتقای کارآمدی نظام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سه کارگروه تخصصی در دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی در این دفتر برای نخستین‌بار با هدف تقویت فرآیندهای نظارتی، سیاست‌گذاری و ارتقای کارآمدی نظام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی خبر داد. 

مرجان شاکری با اشاره به رویکرد جدید دفتر ارزیابی در استفاده از ظرفیت‌های تخصصی کشور افزود: در سال ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار ساختار کارگروه‌های تخصصی در دفتر ارزیابی شکل گرفت تا با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی سازمان، توان علمی دانشگاه‌ها و مشارکت نخبگان و صاحب‌نظران مستقل، فرآیندهای تصمیم‌سازی، نظارت و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود. 

وی گفت: در همین راستا سه کارگروه تخصصی در دفتر ارزیابی تشکیل شد. نخست، کارگروه ساماندهی بانک اطلاعات طرح‌های جاری دفتر ارزیابی که با ایجاد دبیرخانه تخصصی، مأموریت ساماندهی، تجمیع و به‌روزرسانی اطلاعات طرح‌های مشمول ارزیابی را بر عهده دارد تا دسترسی به داده‌های دقیق و به‌هنگام برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی فراهم شود. 

شاکری گفت: کارگروه دوم با عنوان کارگروه تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های تخصصی تشکیل شده است که مسئولیت بازنگری دستورالعمل‌های موجود و تدوین دستورالعمل‌های جدید با هدف ارتقای کیفیت و اثربخشی فرآیند ارزیابی را بر عهده دارد. در این فرآیند از ظرفیت تخصصی ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها و همچنین توان علمی دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست استفاده می‌شود. 

به گفته وی، کارگروه سوم نیز با عنوان کارگروه نظارت و پیگیری طرح‌های مشمول ارزیابی تشکیل شده است که با هدف تقویت نظارت بر اجرای تعهدات زیست‌محیطی، وضعیت پروژه‌های دارای مجوز ارزیابی را به‌صورت مستمر پایش و پیگیری می‌کند. 

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی همچنین با تأکید بر اهمیت تعامل بین‌بخشی در مدیریت مؤثر محیط‌زیست کشور خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ نشست‌های متعددی با دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. همچنین جلساتی با اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی برگزار شد تا با تقویت گفت‌وگو و هم‌افزایی، زمینه اجرای بهتر الزامات زیست‌محیطی در طرح‌های توسعه‌ای کشور فراهم شود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شاکری در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویکردهای تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور، نظام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بیش از پیش در مسیر صیانت از محیط‌زیست و تحقق توسعه پایدار تقویت شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار