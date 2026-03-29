به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش وجوانان در توئیتر اعلام کرد: حمله به کارخانجات و زیرساخت‌های اقتصادی ⁧ایران⁩، اوج خباثت و درماندگی دشمن جنایت‌کار را عیان کرد.

این همان چهره واقعی مدعیان دروغین صلح است؛ جایی که نقاب‌ها می‌افتد و دروغگویی‌هایی مثل ترامپ رسواتر از همیشه پیش چشم جهانیان قرار می‌گیرد.

