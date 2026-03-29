معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست اعلام کرد:
افزایش قابل توجه جمعیت گور آسیایی در پارک ملی قطرویه
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست از منطقه حفاظت شده بهرام گور در استان فارس بازدید و همچنین مسیرهای مهاجرت این گونه در استان یزد و کرمان را بررسی کرد و افزایش قابل توجه جمعیت گور آسیایی در پارک ملی قطرویه را از موفقیتهای بزرگ سازمان در برنامه حفاظت از گونههای در معرض خطر انقراض خواند.
به گزارش ایلنا، حمید ظهرابی در حاشیه این بازدید ضمن تشکر از عملکرد محیط بانان و تلاشهای بیوقفه آنها در حفظ تنوع زیستی کشور گفت: با افزایش قابل توجه جمعیت گور آسیایی در پارک ملی قطرویه که از موفقیتهای بزرگ سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه حفاظت از گونههای در معرض خطر انقراض به شمار میرود، چالش عدمتناسب ظرفیت زیستگاه با جمعیت رو به فزونی گور آسیایی در سالهای اخیر نگرانیهای زیادی در محافل کارشناسی ایجاد کرده است.
ظهرابی گفت: به طور طبیعی با عبور جمعیت و تعداد افراد از ظرفیت برد طبیعی، چند سناریو پیش روی زیستگاه و گونهها قرار دارد، مرگ و میر در اثر فقدان آب و غذا، شیوع بیماری و مرگ و میر و مهاجرت به دبگر زیستگاهها سناریوهای محتمل در این شرایط است که بهترین سناریو ممکن، مهاجرت گونه به زیستگاههای مناسب است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با بررسی به عمل آمده جمعیت خوبی از گور آسیایی به زیستگاههای شمال غربی منطقه حفاظت شده بهرام گور معروف به قره تپه در شهرستان هرات استان یزد مهاجرت کرده است و با همکاری خوب اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد و مردم محلی به خوبی حفاظت میشوند بخشی دیگر از جمعیت به زیستگاههای شمال و شمال شرقی منطقه حفاظت شده بهرام گور در محدوده تحت مدیریت استان کرمان مهاجرت کرده است.
ظهرابی افزود: ایجاد سه جمعیت مجزا و دارای قابلیت ارتباط و ایجاد جریان ژنی اتفاق خوبی است که بایستی برای حفظ و تداوم آن برنامه ریزی و اقدام شود و در این حوزه تامین منابع آبی و امنیت زیستگاه بایستی به سرعت انجام شود.
وی گفت: جمعیتهای مجزا از این باب مهم هستند که در صورت شیوع بیماری یا هر عامل تهدید دیگری اگر یک جمعیت از بین برود جمعیتهای دیگری از گونه کماکان شانس بقا دارند و البته فشار بر مراتع و پوشش گیاهی در محل تجمع یک جمعیت هم از طریق پراکنده شدن جمعیت کاهش مییابد.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، گور خر آسیایی از گونههای در معرض خطر انقراض کشور است که در حال حاضر جمعیت خوبی از آن در شرق استان استان فارس و شهرستان نی ریز زیست میکند.