به گزارش ایلنا، سید محمد بطحایی با اشاره به وجود فرآیند قانونی صدور و تمدید مجوز برای تشکل‌ها از سوی وزارت کشور افزود: با توجه به تجاوز ددمنشانه آمریکایی – صهیونیستی به کشورمان و به منظور تسهیل فعالیت‌های اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت گسترده و مؤثر تشکل‌های مردم نهاد در شرایط ویژه، با موافقت وزیر کشور مقرر گردیده است تا اطلاع ثانوی، سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد دارای مجوز که اعتبار آن‌ها به پایان رسیده، نیازی به تمدید مجوز نداشته باشند.

وی تأکید کرد: کلیه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی نیز موظف هستند تا زمان تعیین تکلیف نهایی و صدور مجوزهای جدید، همکاری لازم و کامل را با این تشکل‌ها به عمل آورند تا روند خدمت‌رسانی و فعالیت‌های مردمی با وقفه مواجه نشود.

بطحایی ضمن قدردانی از حضور مؤثر، مسئولانه و به‌موقع تشکل‌ها در عرصه‌های مختلف مرتبط با مدیریت بحران افزود: یکی از جلوه‌های برجسته این همراهی، اقدام منسجم و متحد سمن‌ها در محکومیت حمله بزدلانه به مدرسه «شجره طیبه» میناب بود که بازتاب گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی داشت و منجر به محکومیت این اقدام در مجامع جهانی شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، انسجام اجتماعی، مشارکت مردمی و میدان‌داری تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند به افزایش تاب‌آوری ملی و تقویت همبستگی در جامعه کمک کند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید مورد حمایت و توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بطحایی تاکید کرد: هموطنان گرامی در صورت نیاز برای اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۱۲۰۸۴۷۲۳۷ تماس حاصل فرمایند.

انتهای پیام/