پاسخگویی سامانه ۴۰۳۰ به بیش از ۱۲۵ هزار تماس
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به نقش سامانه ۴۰۳۰ در حمایت روانی و مشاورهای از مردم در روزهای پرچالش کشور اعلام کرد: این سامانه با پاسخگویی به بیش از ۱۲۵ هزار تماس و ارائه نزدیک به ۱۰ هزار ساعت مشاوره توسط ۱۹۰۷ متخصص، به نمادی از همافزایی ملی و روحیه خدمترسانی برای افزایش تابآوری جامعه تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر با تأکید بر نقش بیبدیل سامانه ۴۰۳۰ در روزهای پرچالش کشور، این خدمت را نمادی روشن از اقتدار ملی، همدلی سازمانی و روحیه داوطلبی متخصصان ایرانی دانست و گفت: تا هشتم فروردین ۱۴۰۵، سامانه ۴۰۳۰ با پاسخگویی به بیش از ۱۲۵ هزار تماس مشاورهای، توانسته است مرهمیبر دغدغههای روانی و پزشکی مردم باشد؛ این یعنی هزاران خانواده در لحظاتی حساس، تنها نماندهاند و صدای امید را شنیدهاند.
او با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای متخصص افزود: حضور ۱۹۰۷ مشاور متعهد و متخصص که بیش از ۵۹۸ هزار دقیقه مشاوره، معادل نزدیک به ۱۰ هزار ساعت خدمت خالصانه ارائه کردهاند، جلوهای درخشان از غیرت حرفهای و مسئولیتپذیری جامعه پزشکی و روانشناسی کشور است. این عزیزان با روحیهای جهادی، در خط مقدم افزایش تابآوری ملی ایستادهاند.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری راهبردی میان جمعیت هلالاحمر و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی اظهار داشت: آنچه سامانه ۴۰۳۰ را به یک الگوی موفق تبدیل کرده، همافزایی ارزشمند میان نهادهای انقلابی و مردمی است. این همکاری، نشان داد که وقتی ظرفیتهای کشور در کنار هم قرار میگیرد، میتوان خدماتی دقیق، سریع و اثرگذار به مردم ارائه کرد و از شدت آسیبها کاست.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: رضایتمندی مردم از این خدمت، بزرگترین سرمایه ماست. تماسهایی که با اضطراب آغاز شد و با آرامش پایان یافت، گواهی است بر اینکه این مسیر، مسیری درست و انسانی است. سامانه ۴۰۳۰ توانسته است با تکیه بر دانش و همدلی، اعتماد عمومی را تقویت و امید اجتماعی را بازآفرینی کند.
کولیوند در پایان خاطرنشان کرد: ۴۰۳۰ تنها یک سامانه نیست؛ سنگری است از جنس انسانیت که در آن، متخصصان، داوطلبان و خادمان مردم، دوشادوش یکدیگر ایستادهاند تا از سلامت روان و جان هموطنان صیانت کنند. این حرکت، ترجمان واقعی غیرت ملی و خدمت بیمنت است؛ مسیری که با قدرت ادامه خواهد یافت تا هیچ ایرانی در مواجهه با بحران، بیپناه نماند.