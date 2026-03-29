اعلام شرایط اضطرار سطح الف در عرضه فرآوردههای سلامتمحور
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای سازمان غذا و دارو، از اعلام شرایط اضطرار سطح الف به دلیل اختلال در وبسرویس استعلام شناسه رهگیری فرآوردههای سلامتمحور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید کاظمی با اشاره به طولانی شدن فرآیند رفع نقص فنی در سامانه استعلام شناسه رهگیری و ضرورت تداوم خدمترسانی به شهروندان، گفت: بر این اساس، تمام سازمانهای بیمهگر و مراکز عرضه شامل داروخانهها و فروشگاههای مجاز موظفند مفاد بند الف دستورالعمل شرایط اضطرار را در فرایند توزیع و تحویل کالا رعایت کنند.
وی تأکید کرد: پایان این شرایط و بازگشت به روال عادی، پس از رفع کامل اختلالات فنی و از طریق کانالهای رسمی سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.
کاظمی گفت: در خصوص اقلام سهمیهای سلامتمحور از جمله شیرخشک، در صورت نیاز و به منظور جلوگیری از وقفه در تأمین نیاز شهروندان، تحویل به صورت آزاد انجام شده و اطلاعات مربوطه پس از پایان دوره اضطرار در سامانه ثبت میشود.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، از مراکز عرضه خواست ضمن اجرای دقیق پروتکلهای شرایط اضطرار، مستندات تحویل کالا را بهطور کامل نگهداری کنند تا فرایند ثبت معوقه پس از بازیابی سامانه با دقت و سرعت انجام پذیرد.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی افزود: این تصمیم با هدف حفظ حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین فرآوردههای سلامتمحور اتخاذ شده و اجرای آن برای تمامی ذینفعان الزامی است.