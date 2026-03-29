به گزارش ایلنا، سعید کاظمی با اشاره به طولانی شدن فرآیند رفع نقص فنی در سامانه استعلام شناسه رهگیری و ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان، گفت: بر این اساس، تمام سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز عرضه شامل داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مجاز موظفند مفاد بند الف دستورالعمل شرایط اضطرار را در فرایند توزیع و تحویل کالا رعایت کنند.

وی تأکید کرد: پایان این شرایط و بازگشت به روال عادی، پس از رفع کامل اختلالات فنی و از طریق کانال‌های رسمی سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کاظمی گفت: در خصوص اقلام سهمیه‌ای سلامت‌محور از جمله شیرخشک، در صورت نیاز و به منظور جلوگیری از وقفه در تأمین نیاز شهروندان، تحویل به صورت آزاد انجام شده و اطلاعات مربوطه پس از پایان دوره اضطرار در سامانه ثبت می‌شود.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، از مراکز عرضه خواست ضمن اجرای دقیق پروتکل‌های شرایط اضطرار، مستندات تحویل کالا را به‌طور کامل نگهداری کنند تا فرایند ثبت معوقه پس از بازیابی سامانه با دقت و سرعت انجام پذیرد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی افزود: این تصمیم با هدف حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین فرآورده‌های سلامت‌محور اتخاذ شده و اجرای آن برای تمامی ذی‌نفعان الزامی است.

