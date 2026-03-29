به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تحویل محموله بزرگ دارویی اهدایی کشور روسیه، این اقدام را جلوه‌ای ارزشمند از همدلی و همکاری‌های بشردوستانه میان ملت‌ها توصیف کرد.

وی اظهار کرد: در روزهایی که نیاز به همبستگی و همراهی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، اهدای ۳۱۳ تن دارو از سوی کشور دوست، روسیه، نشانه‌ای روشن از روح انسان‌دوستی و مسئولیت‌پذیری بین‌المللی است که شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با قدردانی از نقش مؤثر دستگاه دیپلماسی کشور افزود: این محموله ارزشمند با پیگیری‌های مستمر و مدیریت شایسته جناب آقای دکتر جلالی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در روسیه، تأمین و به کشور منتقل شد و اکنون در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار گرفته تا در مسیر خدمت به مردم مورد استفاده قرار گیرد.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛کولیوند تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، این اقدام انسان‌دوستانه دولت و ملت روسیه را ارج می‌نهد و آن را نمادی از دوستی عمیق و همکاری‌های مؤثر میان دو کشور می‌داند. بی‌تردید، این همراهی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات بشردوستانه در آینده باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «ما قدردان این حمایت ارزشمند هستیم و امیدواریم چنین اقدامات نیک‌اندیشانه‌ای، پیام‌آور سلامت، امید و آرامش برای مردم باشد.

