رئیس جمعیت هلال‌احمر:

محموله ۳۱۳ تنی کمک دارویی روسیه به هلال‌احمر ایران تحویل داده شد

محموله ۳۱۳ تنی کمک دارویی روسیه به هلال‌احمر ایران تحویل داده شد
رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تحویل محموله بزرگ دارویی اهدایی کشور روسیه، این اقدام را جلوه‌ای ارزشمند از همدلی و همکاری‌های بشردوستانه میان ملت‌ها توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تحویل محموله بزرگ دارویی اهدایی کشور روسیه، این اقدام را جلوه‌ای ارزشمند از همدلی و همکاری‌های بشردوستانه میان ملت‌ها توصیف کرد. 

وی اظهار کرد: در روزهایی که نیاز به همبستگی و همراهی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، اهدای ۳۱۳ تن دارو از سوی کشور دوست، روسیه، نشانه‌ای روشن از روح انسان‌دوستی و مسئولیت‌پذیری بین‌المللی است که شایسته تقدیر و سپاسگزاری است. 

رئیس جمعیت هلال‌احمر با قدردانی از نقش مؤثر دستگاه دیپلماسی کشور افزود: این محموله ارزشمند با پیگیری‌های مستمر و مدیریت شایسته جناب آقای دکتر جلالی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در روسیه، تأمین و به کشور منتقل شد و اکنون در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار گرفته تا در مسیر خدمت به مردم مورد استفاده قرار گیرد. 

 بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛کولیوند تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، این اقدام انسان‌دوستانه دولت و ملت روسیه را ارج می‌نهد و آن را نمادی از دوستی عمیق و همکاری‌های مؤثر میان دو کشور می‌داند. بی‌تردید، این همراهی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات بشردوستانه در آینده باشد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: «ما قدردان این حمایت ارزشمند هستیم و امیدواریم چنین اقدامات نیک‌اندیشانه‌ای، پیام‌آور سلامت، امید و آرامش برای مردم باشد.

