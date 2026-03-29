English العربیه
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران:

لمس نوزادان حیات وحش ممنوع است و پیگرد قانونی دارد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به آغاز فصل زادآوری حیات وحش در بهار، نسبت به دست زدن، جا به جایی یا انتقال نوزادان جانوران در طبیعت هشدار داد و گفت: این اقدام می‌تواند به حذف دائمی آنها از زیستگاه منجر شود.

به گزارش ایلنا، فرهاد زندی با اعلام اینکه فصل بهار زمان زایش بسیاری از گونه‌های حیات وحش است، از شهروندان خواست در بازدید از طبیعت دقت و حساسیت بیشتری برای جلوگیری از آسیب به جانوران به ویژه نوزادان آنها داشته باشند.

او توضیح داد: مشاهده نوزادان حیات وحش به صورت تنها در طبیعت به معنای رها شدن یا مرگ مادر نیست. 

به گفته وی، بسیاری از ماده‌ها برای تغذیه یا شکار ناچارند نوزادان خود را برای مدتی ترک کنند و سپس به محل باز می‌گردند.

زندی تصریح کرد: در موارد متعدد، مادر پیش از رسیدن انسان به محل، حضور او را حس کرده و برای حفاظت از نوزاد، آن را پنهان می‌کند و موقتاً منطقه را ترک می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: هرگونه لمس کردن، بغل کردن یا گرفتن عکس و فیلم از نوزادان حیات وحش اقدامی نادرست و مخاطره آفرین است. 

به‌گفته وی ، تماس انسانی می‌تواند استرس شدید به نوزاد وارد کند و حتی باعث شود مادر به دلیل بوی انسان از پذیرش دوباره آن خودداری کند.

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر ممنوعیت و پیگرد قانونی دست زدن یا خارج کردن نوزادان حیات وحش از طبیعت، از مردم خواست در صورت مشاهده چنین مواردی بدون نزدیک شدن یا تماس، سریعاً از محل دور شده و موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به محیط زیست اطلاع دهند.

 

