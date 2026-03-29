مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران اعلام کرد:
تحویل خون تمام بیماران تالاسمی کشور پیش از تعطیلات نوروز
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، از تامین و تحویل خون مورد نیاز بیماران تالاسمی سراسر کشور پیش از آغاز تعطیلات نوروزی خبر داد و گفت: تامین خون مورد نیاز بیماران تالاسمی از این جهت حائز اهمیت است که بیماران در تعطیلات سال نو دغدغه تأمین خون نداشته باشند.
به گزارش ایلنا، احمد قرهباغیان روز یکشنبه در تشریح جزئیات این اقدام گفت: با برنامهریزی انجامشده، خون مورد نیاز بیماران تالاسمی که نیازشان به خون همیشگی است، پیش از شروع تعطیلات نوروزی تأمین و به مراکز درمانی تحویل داده شد.
وی با اشاره به موفقیتهای اخیر در زمینه تأمین خون، افزود: پویش «صف همدلی» در طول جنگ رمضان با موفقیت کامل به پایان رسید و منجر به افزایش قابلتوجه ذخایر خونی کشور در جنگ رمضان شد.
قرهباغیان ادامه داد: پس از تجربه موفق پویش صف همدلی، پویش ملی «سفر سرخ» نیز هماکنون با هدف جذب مسافران نوروزی در زمینه اهدای خون در حال اجرا است.
او ضمن تشکر از تمامی اهداکنندگان خون، گفت: کمک مردم شریف ایران، امنیت خون بیماران را در ایام تعطیلات تضمین خواهد کرد و این همدلی اجتماعی، مایه افتخار ما است.
وی همچنین از همه شهرواندان بویژه مسافران نوروزی درخواست کرد تا در صورت امکان، با مشارکت در پویش ملی سفر سرخ، ضمن حضور در مراکز اهدای خون شهرهای مقصد مسافرتشان، با اهدای خون خود، بیماران را یاری کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون، گفتنی است از میان استانهای کشور، استانهای مازندران، گیلان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان بیشترین آمار بیماران تالاسمی را دارا میباشند.