ثبت بیش از ۲۶۹ میلیون تردد در طرح نوروزی ۱۴۰۵ طی ۱۲ روز

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت تردد در طرح نوروزی ۱۴۰۵ اظهار کرد: این طرح از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد و بر اساس داده‌های ثبت‌شده تا پایان روز ۷ فروردین، در مجموع بیش از ۲۶۹ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی کشور به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به ترکیب ناوگان ترددی افزود: از این میزان، بیش از ۲۲۶ میلیون تردد مربوط به وسایل نقلیه سواری و وانت بوده که نشان‌دهنده تمایل بالای مردم به استفاده از خودروی شخصی است. همچنین در این بازه زمانی، بیش از یک میلیون و ۴۷۰ هزار تردد توسط اتوبوس‌ها و بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰هزار تردد نیز توسط کامیون‌ها ثبت شده است.

سرهنگ قلی‌نیا درباره روند زمانی ترددها تصریح کرد: پس از ۲۷ اسفند که یکی از اوج‌های سفرهای نوروزی به شمار می‌رفت، روز ۷ فروردین با ثبت بیش از ۲۲ میلیون تردد، به‌عنوان یکی از پرترددترین روزهای این طرح شناخته شد. این موضوع بیانگر هم‌زمانی موج سفرهای رفت و بازگشت مسافران در جاده‌های کشور است.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در نوروز امسال سهم سفر با وسایل نقلیه شخصی به‌مراتب بیشتر از حمل‌ونقل عمومی بوده که همین امر موجب افزایش حجم کلی تردد نسبت به سال‌های گذشته شده است. ترددها عمدتاً به‌صورت زمینی و از طریق خودروهای سواری، اتوبوس و تا حدی ناوگان ریلی انجام شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در خصوص سهم استان‌ها از ترددها گفت: استان تهران با سهم ۱۱ درصدی در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن استان‌های مازندران با ۹ درصد، البرز با ۶ درصد، خراسان رضوی با ۵ درصد و گیلان با ۴ درصد بیشترین سهم از ترددهای ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

وی درباره شاخص میانگین سرعت در جاده‌ها نیز اظهار داشت: استان خراسان جنوبی در این بازه زمانی بیشترین میانگین سرعت را در بین استان‌های کشور داشته و پس از آن استان‌های قم، خراسان رضوی، مرکزی و گلستان در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به آمار ورودی و خروجی وسایل نقلیه افزود: استان‌های تهران و البرز همچنان بیشترین حجم ورودی و خروجی را دارند که این موضوع به دلیل موقعیت عبوری و قرارگیری این استان‌ها در مسیرهای اصلی کشور است.

وی همچنین درباره وضعیت انباشت خودروها در مقاصد سفر بیان کرد: با وجود ثبت حجم بالای تردد، همچنان شاهد انباشت خودرو در برخی استان‌های گردشگرپذیر هستیم. در این میان، استان‌های مازندران، گیلان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری بیشترین میزان ماندگاری مسافران را دارند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان با تأکید بر نزدیک شدن به روزهای پایانی تعطیلات نوروز خاطرنشان کرد: با افزایش موج بازگشت مسافران، پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده شاهد افزایش تردد در محورهای کشور باشیم. از این رو به مسافران توصیه می‌شود پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و زمان سفر خود را مدیریت کنند، به‌ویژه در محورهای شمالی که با حجم بالای ترافیک مواجه هستند، تا ضمن کاهش زمان سفر، از بروز حوادث احتمالی نیز جلوگیری شود.

