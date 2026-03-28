بیانیه سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری در پی حمله آمریکایی صهیونیستی به این سازمان
در پی حمله روز شنبه آمریکا و رژیم صهیونسیتی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، این سازمان بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا در بیانیه این سازمان آمده است:
《حمله جنونآمیز و ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که منجر به شهادت جمعی از فرزندان و خدمتگزاران ملت ایران در عرصه حفظ و حراست از منابع طبیعی شد، محکومترین و شدیدترین واکنش حقطلبان و آزادیخواهان جهان را برمیانگیزد.
این اقدام تروریستی و ضدبشری در حالی رخ داد که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری یک نهاد کاملاً تخصصی و غیرنظامی است که مأموریت بشردوستانه و صلحآمیز آن صرفا حفظ منابعطبیعی و محیط زیست است. هدف قرار دادن چنین سازمانی که متشکل از کارشناسان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست است، آشکارا نشاندهنده پوچی ادعاهای دروغین غربیها در رعایت قوانین بینالمللی و حقوق بشر است و ثابت میکند که برای دشمنان متعصب، هیچ تفاوتی میان نظامی و غیرنظامی وجود ندارد و آنان جز به خیال خام نابودی و ایجاد رعب، هدفی ندارند.
این جنایت بار دیگر خوی استکباری و بیرحمی رژیمهای غاصب و حامیان آنان را که نه تنها از مرزهای جغرافیایی، بلکه از اصول انساندوستانه عبور کردهاند، برای جهانیان آشکار ساخت. شهادت این عزیزان در مسیر پاسداری از میراث طبیعی و ملی ایران، مایه افتخار و ماندگاری راه آنان در تاریخ مقاومت و ایستادگی ملت شریف ایران است.
بدینوسیله این حمله ناجوانمردانه را محکوم کرده و از مجامع بینالمللی و نهادهای حقوق بشری درخواست میشود سکوت خود در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن را بشکنند. بیتردید، خون پاک این شهیدان بذر مقاومت را در کالبد ملت ایران مستحکمتر کرده و دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناامید خواهد ساخت.
ما برای شهدای این واقعه، از خداوند متعال طلب علو درجات و رحمت بیکران داریم و عمیقترین تسلیتهای خود را به خانوادههای داغدار شهدا، همکاران گرامی، جنگلبانان سرافراز و تمامی حافظان ارجمند طبیعت تقدیم میکنیم.》