خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری در پی حمله آمریکایی صهیونیستی به این سازمان
کد خبر : 1766510
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حمله روز شنبه آمریکا و رژیم صهیونسیتی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، این سازمان بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا در بیانیه این سازمان آمده است:

《حمله جنون‌آمیز و ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که منجر به شهادت جمعی از فرزندان و خدمتگزاران ملت ایران در عرصه حفظ و حراست از منابع طبیعی شد، محکوم‌ترین و شدیدترین واکنش حق‌طلبان و آزادی‌خواهان جهان را برمی‌انگیزد.

این اقدام تروریستی و ضدبشری در حالی رخ داد که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری یک نهاد کاملاً تخصصی و غیرنظامی است که مأموریت بشردوستانه و صلح‌آمیز آن صرفا حفظ منابع‌طبیعی و محیط زیست است. هدف قرار دادن چنین سازمانی که متشکل از کارشناسان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست است، آشکارا نشان‌دهنده پوچی ادعاهای دروغین غربی‌ها در رعایت قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است و ثابت می‌کند که برای دشمنان متعصب، هیچ تفاوتی میان نظامی و غیرنظامی وجود ندارد و آنان جز به خیال خام نابودی و ایجاد رعب، هدفی ندارند.

این جنایت بار دیگر خوی استکباری و بی‌رحمی رژیم‌های غاصب و حامیان آنان را که نه تنها از مرزهای جغرافیایی، بلکه از اصول انسان‌دوستانه عبور کرده‌اند، برای جهانیان آشکار ساخت. شهادت این عزیزان در مسیر پاسداری از میراث طبیعی و ملی ایران، مایه افتخار و ماندگاری راه آنان در تاریخ مقاومت و ایستادگی ملت شریف ایران است.

بدینوسیله این حمله ناجوانمردانه را محکوم کرده و از مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست می‌شود سکوت خود در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن را بشکنند. بی‌تردید، خون پاک این شهیدان بذر مقاومت را در کالبد ملت ایران مستحکم‌تر کرده و دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناامید خواهد ساخت.

ما برای شهدای این واقعه، از خداوند متعال طلب علو درجات و رحمت بی‌کران داریم و عمیق‌ترین تسلیت‌های خود را به خانواده‌های داغدار شهدا، همکاران گرامی، جنگلبانان سرافراز و تمامی حافظان ارجمند طبیعت تقدیم می‌کنیم.》

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار