وضعیت مطلوب ذخایر دارویی و خونی کشور
رئیس جمعیت هلال احمر از وضعیت مطلوب ذخایر دارویی و خونی در کشور خبرداد.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در زمان وقوع حمله دشمن تیمهای هلال احمر در کمترین زمان به محل اصابت میرسند.
وی ادامه داد: داروخانه های هلال احمر به صورت شبانه روز دارند خدمت رسانی میکنند.حتی داروهای اختصاصی را در اختیار مردم گذاشتیم.
رئیس جمعیت هلال احمر گفت: تا این لحظه یک مراجعه کننده به داروخانه های هلال احمر نداشتیم که بابت دارو نگران باشد و نتوانسته باشیم داروی وی را تامین کنیم.
کولیوند گفت: الحمدلله خیلی قوی و محکم در حال تامین نیازهای مردم هستیم. مراکز تولید اندام مصنوعی و توانبخشی ما به صورت شبانه روزی فعال هستند.