خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روایت نماینده صلیب سرخ در ایران از حمله به مدارس و زیرساخت‌ها

کد خبر : 1766477
لینک کوتاه کپی شد.

​در پست اینستاگرامی‌کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، ونسان کاسارد، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، از هدف قرار گرفتن مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در ایران و شجاعت امدادگران هلال‌احمر در شرایط دشوار جنگ می‌گوید. ‌

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، ونسان کاسارد گفت: خانه‌ها بر اثر حمات هوایی تخریب شده‌اند. شخصا شاهد پیامدهای وحشتناک این تخریب‌ها بوده‌ام. مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی مورد اصابت قرار گرفته‌اند، با وجود آنکه این اماکن، مانند غیر نظامیان، تحت قوانین جنگ مصون هستند.

ما شاهد نمایش تاب‌آوری قابل تحسین و فداکاری در کمک به یکدیگر از سوی مردم بوده‌ایم.

جمعیت هلال‌احمر ایران از روز اول بسیج شده و داوطلبان و کارکنان آن شجاعانه عملیات جست‌وجو و نجات را در شرایط بسیار دشوار انجام می‌دهند و مراقبت‌های پزشکی اضطراری را ارائه می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار