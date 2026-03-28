روایت نماینده صلیب سرخ در ایران از حمله به مدارس و زیرساختها
در پست اینستاگرامیکمیته بینالمللی صلیب سرخ، ونسان کاسارد، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران، از هدف قرار گرفتن مدارس، بیمارستانها و زیرساختهای حیاتی در ایران و شجاعت امدادگران هلالاحمر در شرایط دشوار جنگ میگوید.
به گزارش ایلنا و بنابر اعلام پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، ونسان کاسارد گفت: خانهها بر اثر حمات هوایی تخریب شدهاند. شخصا شاهد پیامدهای وحشتناک این تخریبها بودهام. مدارس، بیمارستانها و زیرساختهای حیاتی مورد اصابت قرار گرفتهاند، با وجود آنکه این اماکن، مانند غیر نظامیان، تحت قوانین جنگ مصون هستند.
ما شاهد نمایش تابآوری قابل تحسین و فداکاری در کمک به یکدیگر از سوی مردم بودهایم.
جمعیت هلالاحمر ایران از روز اول بسیج شده و داوطلبان و کارکنان آن شجاعانه عملیات جستوجو و نجات را در شرایط بسیار دشوار انجام میدهند و مراقبتهای پزشکی اضطراری را ارائه میکنند.