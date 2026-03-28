وی افزود: دشمن با این اقدامات بزدلانه مصداق این بیت سعدی است که: ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی / کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است. آن‌ها با تخریب مدرسه، تنها مسیر زوال خود را تندتر می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر روحیه همکاری بین‌دستگاهی تصریح کرد: شورای شهر تهران همواره خود را در کنار معلمان و دانش‌آموزان می‌بیند. برای سال ۱۴۰۵، حتی پیش از آغاز "جنگ تحمیلی رمضان"، اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان جهت تجهیز و بهسازی مدارس در بودجه مناطق ۲۲گانه مصوب شده بود، اما اکنون مسئولیت ما سنگین‌تر شده است.

رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری با احساس مسئولیت مضاعف، شانه به شانه مسئولان آموزش و پرورش به میدان آمده است. کمیته مشارکت‌های مردمی در حال تهیه طرحی دوفوریتی برای افزایش چشمگیر اعتبارات بازسازی است تا به عنوان بازوی اجرایی و حمایتی، در کنار آموزش و پرورش باشیم. ما به شهروندان اطمینان می‌دهیم که با نصرت الهی و مشارکت مردم، تمامی مدارس آسیب‌دیده را زیباتر، مجهزتر و مستحکم‌تر از پیش بنا خواهیم کرد تا فرزندان این مرز و بوم در امن‌ترین سنگرهای دانایی به تحصیل ادامه دهند.