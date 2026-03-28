رئیس کمیته مشارکتهای مردمی شورای شهر تهران اعلام کرد
تدوین طرح ضربتی بازسازی مدارس در کنار آموزش و پرورش با بودجهای فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان
رئیس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به حملات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای آموزشی پایتخت، از عزم جزم مدیریت شهری برای همیاری تمامعیار با وزارت آموزش و پرورش جهت بازسازی سریع و مقاومسازی مدارس خبر داد.
به گزارش ایلنا و بنابر اعلام سایت شهر، علوی با محکومیت هدف قرار دادن فضاهای آموزشی اظهار داشت: حمله به مدارس، نشانه هراس دشمن از دانایی نسل آینده ایران است. همانطور که قرآن کریم میفرماید: "یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ..."؛ آنها میخواهند نور خدا را خاموش کنند، اما اراده الهی بر کمال این نور است.
وی افزود: دشمن با این اقدامات بزدلانه مصداق این بیت سعدی است که: ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی / کاین ره که تو میروی به ترکستان است. آنها با تخریب مدرسه، تنها مسیر زوال خود را تندتر میکنند.
عضو شورای شهر تهران با تأکید بر روحیه همکاری بیندستگاهی تصریح کرد: شورای شهر تهران همواره خود را در کنار معلمان و دانشآموزان میبیند. برای سال ۱۴۰۵، حتی پیش از آغاز "جنگ تحمیلی رمضان"، اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان جهت تجهیز و بهسازی مدارس در بودجه مناطق ۲۲گانه مصوب شده بود، اما اکنون مسئولیت ما سنگینتر شده است.
رئیس کمیته مشارکتهای مردمی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری با احساس مسئولیت مضاعف، شانه به شانه مسئولان آموزش و پرورش به میدان آمده است. کمیته مشارکتهای مردمی در حال تهیه طرحی دوفوریتی برای افزایش چشمگیر اعتبارات بازسازی است تا به عنوان بازوی اجرایی و حمایتی، در کنار آموزش و پرورش باشیم. ما به شهروندان اطمینان میدهیم که با نصرت الهی و مشارکت مردم، تمامی مدارس آسیبدیده را زیباتر، مجهزتر و مستحکمتر از پیش بنا خواهیم کرد تا فرزندان این مرز و بوم در امنترین سنگرهای دانایی به تحصیل ادامه دهند.