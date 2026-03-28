سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش:
برگزاری آزمونها به شیوه حضوری در صورت استقرار شرایط امن در اولویت است
سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش بر اجرای برنامههای وزارت که از پیش انجام شده، تأکید و اظهار کرد: با توجه به ویژگی و جایگاه آزمونها، برگزاری حضوری آنها در صورت بازگشت وضعیت عادی در اولویت است.
به گزارش ایلنا، و بنابر اعلام مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عبدالرضا فولادوند؛ سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش و معاون سوادآموزی وزارت آموزش وپرورش، در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، با اشاره به وضعیت کشور و شرایط تدریس و آموزش دروس در ایام اخیر، بر ضرورت تناسب برنامههای اجرایی در حوزه آزمونها با شرایط موجود، تأکید کرد.
وی با بیان اینکه برنامهریزی برای برگزاری آزمونها از پیش انجام شدهاست، اظهار کرد: در شرایط فعلی، سعی داریم برنامههای قبلی که در وضعیت عادی تدوین شده بود را در حد امکان و با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی دولت در استانها پیش ببریم و زمینه برگزاری حضوری آزمونها را فراهم کنیم. دانش آموزان و خانواده های محترم اطمینان داشته باشند که حفظ سلامت و امنیت جانی دانش آموزان و همکاران خدوم فرهنگی در تمام ایام بر همه امور اولویت دارد.
فولادوند از تشکیل ستادهای استانی آزمونها خبر داد و افزود: با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر لزوم بکارگیری ظرفیت دستگاههای اجرایی در برگزاری آزمونهای ملی، استانداران و شوراهای آموزشوپرورش در استانها باید موضوع آزمونها را در اولویت قرار دهند تا آمادگی و توان لازم برای برگزاری دقیق و منظم آزمونها در خردادماه و بعد از عادی شدن اوضاع فراهم شود.
وی همچنین گزارشی از پرداخت هزینههای جبران خدمات عوامل برگزاری آزمونها در سراسر کشور ارائه و بیان کرد: با اقدامات ستادی و استانی، بخش عمدهای از مطالبات در این حوزه تعیین تکلیف و وجوه به حساب ذی نفعان واریز شده و مابقی نیز در حال انجام است.
سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در ادامه، به توضیح اقدامات انجام شده برای ارائه خدمات به متقاضیان ایجاد سوابق تحصیلی و یا ترمیم نمرات پرداخت و خاطرنشان کرد: این موضوع از برنامههای مهم مرکز فناوری و مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش است و ثبتنام آن در آینده نزدیک پس از اطلاع رسانی، آغاز خواهد شد.
فولادوند در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از بروز اختلال در روند آموزش و سنجش، لازم است تمامی بخشها مرتبط با هماهنگی کامل و در مسیر اجرای برنامهها حرکت کنند.