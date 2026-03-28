وی با بیان این‌که برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون‌ها از پیش انجام شده‌است، اظهار کرد: در شرایط فعلی، سعی داریم برنامه‌های قبلی که در وضعیت عادی تدوین شده بود را در حد امکان و با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی دولت در استان‌ها پیش ببریم و زمینه برگزاری حضوری آزمون‌ها را فراهم کنیم. دانش آموزان و خانواده های محترم اطمینان داشته باشند که حفظ سلامت و امنیت جانی دانش آموزان و همکاران خدوم فرهنگی در تمام ایام بر همه امور اولویت دارد.

فولادوند از تشکیل ستادهای استانی آزمون‌ها خبر داد و افزود: با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر لزوم بکارگیری ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در برگزاری آزمون‌های ملی، استانداران و شوراهای آموزش‌وپرورش در استان‌ها باید موضوع آزمون‌ها را در اولویت قرار دهند تا آمادگی و توان لازم برای برگزاری دقیق و منظم آزمون‌ها در خردادماه و بعد از عادی شدن اوضاع فراهم شود.

وی همچنین گزارشی از پرداخت هزینه‌های جبران خدمات عوامل برگزاری آزمون‌ها در سراسر کشور ارائه و بیان کرد: با اقدامات ستادی و استانی، بخش عمده‌ای از مطالبات در این حوزه تعیین تکلیف و وجوه به حساب ذی نفعان واریز شده و مابقی نیز در حال انجام است.

سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در ادامه، به توضیح اقدامات انجام شده برای ارائه خدمات به متقاضیان ایجاد سوابق تحصیلی و یا ترمیم نمرات پرداخت و خاطرنشان کرد: این موضوع از برنامه‌های مهم مرکز فناوری و مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش است و ثبت‌نام آن در آینده نزدیک پس از اطلاع رسانی، آغاز خواهد شد.

فولادوند در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از بروز اختلال در روند آموزش و سنجش، لازم است تمامی بخش‌ها مرتبط با هماهنگی کامل و در مسیر اجرای برنامه‌ها حرکت کنند.