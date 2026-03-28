تأکید فرماندار تهران بر تداوم میزبانی شایسته از گردشگران در شرایط جنگ رمضان
فرماندار تهران با حضور در میدان آزادی، ضمن استقبال از گردشگران و مسافران نوروزی، از نزدیک در جریان روند خدماترسانی به آنها قرار گرفت.
به گزارش ایلنا و بنابر اعلام روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در حاشیه این دیدار صمیمانه با اشاره به شرایط خاص کشور در جنگ رمضان اظهار داشت: امسال به دلیل جنگ، تعداد مسافران ورودی به تهران کاهش یافته، اما این مسئله به هیچ عنوان موجب اختلال در ارائه خدمات و میزبانی شایسته از مسافران و گردشگران نوروزی نشده است.
فرماندار تهران با تأکید بر جایگاه نمادین میدان آزادی افزود: برج آزادی بهعنوان نماد شهر تهران همواره یکی از مقاصد اصلی گردشگران است و بسیاری از مسافران علاقهمندند در سفر خود از این مجموعه بازدید کنند و خاطرهای ماندگار از حضور در پایتخت ثبت کنند.
خوشاقبال با اشاره به فضای حاکم بر حضور مسافران در تهران گفت: آنچه امروز در دیدار با هموطنان از استانهای مختلف مشاهده شد، روحیه همدلی و اتحاد بود؛ جایی که همه اقوام با هر زبان و فرهنگ، زیر یک پرچم و متعلق به یک سرزمین یعنی ایران عزیز گرد هم آمدهاند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان، مسافران و گردشگران نوروزی تجربهای مطلوب از حضور در تهران در نوروز ۱۴۰۵ داشتهاند و تلاش مجموعههای اجرایی بر این بوده تا خدمات در شأن مردم عزیز ارائه شود.
در این بازدید، وحیدی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهر تهران، قاسمی رئیس اداره روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و حسینی مدیر برج آزادی، فرماندار تهران را همراهی کردند.