نحوه دریافت خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ

به گزارش ایلنا، داود گودرزی افزود: در مراحل اولیه؛ خوداظهاری‌ها و ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد و بعد اقدامات صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: فرم شماره اول را همه پر می‌کنند و در فهرست ارزیابی بیمه مرکزی قرار می‌گیرند. همچنین کسانی وسایل خانه آسیب دیده است روندی دیگری را دارند که همه اینها را شهرداری پیش بینی کرده است

امکان اعلام خسارات ناشی از جنگ در برنامه «شهرزاد»

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران نیز از فراهم شدن امکان اعلام و پیگیری خسارات ناشی از جنگ در اپلیکیشن «شهرزاد» خبر داد و گفت: شهروندان تهرانی از این پس می‌توانند خسارت‌های ناشی از جنگ را در اپلیکیشن «شهرزاد» اعلام کنند.

وی افزود: در این اپلیکیشن بخش ویژه‌ای برای ثبت و پیگیری خسارات ناشی از جنگ فراهم شده تا شهروندان علاوه بر تماس با شماره ۱۸۱۱، مراجعه به چادرهای حامی مدیریت بحران (در محل حادثه) و مراجعه حضوری به شهرداری نواحی، از این طریق خسارات ناشی از جنگ را اعلام کنند.

به گزارش صدا و سیما، سخنگوی شهرداری تهران گفت: ارائه خدماتی مانند حمایت‌های روانی و مشاوره، غربالگری روانی – اجتماعی در محل اسکان آسیب‌دیدگان، پاکسازی معابر، ارزیابی خسارات منازل و خودروها و همچنین تأمین اسکان اضطراری، بخشی از خدمات ارائه شده در اپلیکیشن شهرزاد است.

