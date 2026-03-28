معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:
ماهیت وزارت بهداشت حضور پیوسته در کنار مردم در لحظات دشوار است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با یادآوری سختیها، آمادگی دائمی و نقش خطیر حوزه سلامت در مواجهه با بحرانهایی از جمله همهگیری کرونا، آلودگی هوا و سایر شرایط اضطراری، تأکید کرد: ماهیت وزارت بهداشت حضور پیوسته در کنار مردم در لحظات دشوار است.
به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی در جریان حضور وزیر بهداشت در شهرستان قاین که با همراهی دکتر اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر گنجی فرد رییس دانشگاه علوم پزشکی استان و دکتر غلامپور فرماندار شهرستان انجام شد، ضمن اشاره به سوابق مدیریتی و نقش مؤثر دکتر ظفرقندی در دوران دفاع مقدس و مدیریت بحرانها، تلاشهای انجامشده در مسیر توسعه آموزش علوم پزشکی را قابل تقدیر دانست.
او بر ضرورت تربیت نیروهای متخصص در رشتههای مورد نیاز کشور تأکید کرد و این موضوع را پایهای برای توسعه آتی نظام سلامت دانست.
موهبتی همچنین روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را در شهرستان قاین مورد بررسی قرار داد و ضمن تشریح اهمیت این برنامه در اصلاح ساختار ارائه خدمات سلامت، بر تقویت زیرساختها، انسجام مدیریتی، هماهنگی صف و ستاد و توسعه نظام اطلاعات یکپارچه تأکید کرد.
به گزارش وبدا، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت رهنمودهایی در جهت سرعتبخشی به فرآیند اجرا، بهینهسازی مدیریت منابع و ارتقای کارآمدی خدمات اولیه سلامت در این منطقه ارائه کرد و اجرای دقیق این برنامه را از اولویتهای اصلی وزارت بهداشت برشمرد.