روایت رئیس جمعیت هلال احمر از جنایات جنگی آمریکایی - صهیونی در مناطق مسکونی
رئیس جمعیت هلالاحمر، در گزارشی میدانی از حضور خود در مناطق مورد حمله در شهرهای ری و قم و سایر شهرها، بر ابعاد تکاندهنده جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکایی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به بازدید از مناطق کاملاً مسکونی که هدف این حملات قرار گرفتهاند، گفت: در این مناطق، مردمی بیدفاع در خانههای خود، در حال زندگی روزمره بودند که ناگهان آماج حملات ناجوانمردانه دشمن قرار گرفتند. صحنههایی که مشاهده کردم، قلب هر انسان آزادهای را به درد میآورد؛ مادری که فرزند خردسالش را در آغوش داشت و هر دو به شهادت رسیده بودند، یا کودکانی که در کنار پدر و مادر خود در خانههایشان جان باختند.
کولیوند با تأکید بر اینکه این حملات مصداق بارز جنایت جنگی است، افزود: هدف قرار دادن مناطق مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی، نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو و تمامی اصول انسانی و حقوق بینالملل است.
حماسه امداد در دل آتش
رئیس جمعیت هلالاحمر در ادامه، از تلاشهای بیوقفه و قهرمانانه نیروهای امدادی تقدیر کرد و گفت: در دل این فاجعه، جلوهای باشکوه از ایثار و انسانیت را شاهد بودیم. امدادگران هلالاحمر در کنار نیروهای آتشنشانی، با شجاعت، غیرت و سرعت عمل مثالزدنی، بیوقفه در حال جستجو و نجات مصدومان بودند. بسیاری از این عزیزان، بدون توجه به خطرات، جان خود را به خطر انداختند تا هموطنان خود را از زیر آوار بیرون بکشند.
وی تأکید کرد که عملیات امدادرسانی با بالاترین سطح آمادگی و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و تیمهای تخصصی جست و جو و نجات، درمان اضطراری و اسکان موقت بهسرعت در محلهای حادثه مستقر شدند.
گستره حملات به زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی
کولیوند همچنین به گزارشهای دریافتی در مسیر بازگشت خود اشاره کرد و گفت: دشمن صهیونیستی در ادامه اقدامات جنایتکارانه خود، مراکز کاملاً غیرنظامی و حیاتی کشور را هدف قرار داده است؛ از جمله فولاد مبارکه اصفهان، صنایع فولاد اهواز، پست برق ۴۰۰ کیلوولت فولاد اصفهان، معدن و کارخانه سیمان فارس، کارخانه ارد شهر گلدشت نجفآباد، شهرک صنعتی خیرآباد اراک، سالن ورزشی روستای شهابیه در خمین، شهرک صنوف استان مرکزی، سوله دامداری در یکی از روستاهای خمین و حتی ساختمانهای مسکونی در نجفآباد قزوین.
وی افزود: این اقدامات نهتنها نشاندهنده ماهیت ضدانسانی دشمن است، بلکه بیانگر استیصال و شکست آنان در برابر اراده ملت ایران است.
پیگیریهای بینالمللی و مطالبه عدالت
رئیس جمعیت هلالاحمر تأکید کرد: ما این جنایات را با تمام ظرفیت از طریق مجامع و نهادهای بینالمللی پیگیری میکنیم. بهصورت روزانه، مکاتبات و اقدامات لازم برای وادار کردن این نهادها به انجام مسئولیتهای قانونی خود در حال انجام است. سکوت در برابر این جنایات، به معنای مشارکت در آن خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر، وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران بارها نشان داده است که در برابر ظلم سر خم نمیکند. امروز نیز در کنار اندوه عمیق از دست دادن عزیزانمان، شاهد اقتدار، همبستگی و روحیه حماسی مردم و امدادگران خود هستیم؛ روحیهای که دشمن هرگز قادر به شکست آن نخواهد بود.