۵ استان با بیشترین تعداد شهدا

​به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: برخلاف بسیاری از کشورها، ایرانیان در زمان بحران به جای فرار، به کشور بازمی‌گردند.

رئیسی با اشاره به وقایعی مانند شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان و سران ارشد نظام، این حوادث را نمونه‌هایی نادر در سطح جهانی دانست و ابراز تأسف کرد که این اتفاقات در کشور ما رخ داده است.

وی افزود: حجم حملات آمریکا، اسرائیل و ده‌ها کشور پشتیبان، بی‌سابقه است.

معاون بهداشت با تأکید بر تفاوت‌های عمیق فرهنگی ملت ایران در بحران‌ها، نکته امیدبخش را در قدمت پنج هزارساله ایران دانست که همچنان پابرجاست و باید برای نسل آینده بهتر ساخته شود.

وی تصریح کرد: این تصور که فردی از خارج از کشور می‌تواند نجات‌بخش باشد، اشتباه است؛ ترامپ امروز تنها به دنبال منافع خود است.

رئیسی ادامه داد: در این جنگ مشخص شد که وقتی ایران قصد پاسخ‌گویی دارد، حتماً این کار را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به صحنه‌های ماندگار ایثار در بازدیدهای خود، از جمله حضور یک مراقب سلامت در ماه هفتم بارداری در مرکز شبانه‌روزی اطراف اصفهان و همکاری اساتید پیشکسوت در اورژانس شیراز، به رفتارشناسی ملت‌ها در بحران‌ها پرداخت و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران را چشمگیر خواند.

معاون وزارت بهداشت با استناد به آمارهای سلامت در زمان بحران، به عملکرد مثال‌زدنی مردم ایران اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در حوزه غذا و دارو با مشکل خاصی مواجه نیستیم.

وی افزود: آمار واکسیناسیون در ایران نه تنها کاهش نیافته، بلکه تأخیر در نوبت‌دهی نیز کمتر شده و مردم در شرایط جنگی نیز به سلامت خود اهمیت می‌دهند و فاصله نوبت‌های واکسیناسیون کودکان را کاهش داده‌اند. این موفقیت را مرهون فرهنگ بالای سلامت مردم ایران دانست.

رئیسی تأکید کرد: مطمئن باشید این شرایط نیز پایان می‌یابد؛ اما آنچه باقی می‌ماند، پایمردی، مجاهدت‌ها و تدبیرهای درستی است که امروز برای آینده این مملکت رقم می‌خورد.

به گزارش صدا و سیما، وی همچنین استان‌های هرمزگان و بوشهر را خط مقدم جبهه مقاومت خواند و بیشترین شهدا را متعلق به استان‌های هرمزگان، تهران، سیستان و بلوچستان، ایلام و کرمانشاه دانست.

