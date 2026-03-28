ترافیک روان و شرایط جوی متغیر در جاده‌های کشور

جانشین پلیس راه راهور فراجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور را اعلام کرد

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از وضعیت ترافیکی و جوی برخی محورهای مواصلاتی کشور در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ خبر داد. 

وی اعلام کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه‌های تهران-پردیس، تهران-شمال و قزوین-رشت روان است. همچنین در محورهای چالوس و هراز بارش برف و باران در ارتفاعات گزارش شده است. بر اساس گزارش‌های پلیس راه، برخی محورهای استان‌های مازندران، کرمانشاه و لرستان تحت تأثیر بارش برف و باران قرار دارند. همچنین بارش باران در محورهای استان‌های فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی مشاهده می‌شود. 

وی افزود: برخی محورهای شریانی به دلیل شرایط جوی و ایمنی مسدود شده‌اند، از جمله محور چابهار-بریس، بوشهر-بندر ریگ-گناوه و بوشهر-دیر. همچنین تعدادی از محورهای غیرشریانی مانند پونل-خلخال، پاتاوه-دهدشت و دیگر مسیرهای محلی مسدود است. 

سرهنگ محبی همچنین از مسدود شدن برخی محورهای فصلی نظیر گنجنامه-تویسرکان و سروآباد-پاوه خبر داد و از رانندگان خواست که پیش از سفر وضعیت جوی و ترافیکی را بررسی کنند و با تجهیزات کامل در مسیرها حضور یابند.

 

