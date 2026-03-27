خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین آمار شهدا و مجروحان حملات از ابتدای جنگ تحمیلی

کد خبر : 1766116
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت، آخرین آمار شهدا، مجروحان و آسیب به مراکز بهداشتی - درمانی از ایتدای جنگ تحمیلی تا امروز را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، براساس آمار اعلامی وزارت بهداشت، از ابتدای جنگ تحمیلی تا امروز (۲۹ اسفند تا ۷ فروردین ماه)، ۸۲۱ نفر از مصدومان حملات در مراکز درمانی بستری هستند. ۲۳ هزار و ۴۰۱ نفر درمان و ترخیص شده‌اند. 

براساس اطلاعات وزارت بهداشت، طی این مدت، تعداد شهدا و مصدومان نظام سلامت به ترتیب ۲۴ و ۱۱۲ نفر است.

تعداد عمل‌های جراحی انجام شده از زمان آغاز جنگ تا امروز، ۹۴۲ مورد است. 

طبق آمار وزارت بهداشت از ۹ اسفند تا ۷ فروردین، تعداد مصدومان کمتر از ۱۸ سال و مصدومان کمتر از دو سال به ترتیب ۱۶۶۳ و ۵۹ نفر است.

طی این مدت، ۱۷ کودک کمتر از ۵ سال شهید شده‌اند و تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال نیز ۲۱۴ نفر است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد پایگاه‌های اورژانس آسیب‌دیده ۴۹ واحد است. همچنین تعداد مراکز «درمانی» و «بهداشتی» آسیب دیده به ترتیب ۴۱ و ۱۹۹ مورد است.

طی این مدت ۳۸ دستگاه آمبولانس آسیب دیده‌اند. 

آمار و ارقام نشان می‌دهد ۲۴۲ زن تا روز ۷ فروردین شهید شده‌اند و تعداد مصدومان زن نیز ۴۰۶۵ نفر است. 

تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص داده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار