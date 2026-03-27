آخرین آمار شهدا و مجروحان حملات از ابتدای جنگ تحمیلی
وزارت بهداشت، آخرین آمار شهدا، مجروحان و آسیب به مراکز بهداشتی - درمانی از ایتدای جنگ تحمیلی تا امروز را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، براساس آمار اعلامی وزارت بهداشت، از ابتدای جنگ تحمیلی تا امروز (۲۹ اسفند تا ۷ فروردین ماه)، ۸۲۱ نفر از مصدومان حملات در مراکز درمانی بستری هستند. ۲۳ هزار و ۴۰۱ نفر درمان و ترخیص شدهاند.
براساس اطلاعات وزارت بهداشت، طی این مدت، تعداد شهدا و مصدومان نظام سلامت به ترتیب ۲۴ و ۱۱۲ نفر است.
تعداد عملهای جراحی انجام شده از زمان آغاز جنگ تا امروز، ۹۴۲ مورد است.
طبق آمار وزارت بهداشت از ۹ اسفند تا ۷ فروردین، تعداد مصدومان کمتر از ۱۸ سال و مصدومان کمتر از دو سال به ترتیب ۱۶۶۳ و ۵۹ نفر است.
طی این مدت، ۱۷ کودک کمتر از ۵ سال شهید شدهاند و تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال نیز ۲۱۴ نفر است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد پایگاههای اورژانس آسیبدیده ۴۹ واحد است. همچنین تعداد مراکز «درمانی» و «بهداشتی» آسیب دیده به ترتیب ۴۱ و ۱۹۹ مورد است.
طی این مدت ۳۸ دستگاه آمبولانس آسیب دیدهاند.
آمار و ارقام نشان میدهد ۲۴۲ زن تا روز ۷ فروردین شهید شدهاند و تعداد مصدومان زن نیز ۴۰۶۵ نفر است.
تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص دادهاند.