آخرین آمار شهدا و مجروحان حملات از ابتدای جنگ تحمیلی

براساس اطلاعات وزارت بهداشت، طی این مدت، تعداد شهدا و مصدومان نظام سلامت به ترتیب ۲۴ و ۱۱۲ نفر است.

تعداد عمل‌های جراحی انجام شده از زمان آغاز جنگ تا امروز، ۹۴۲ مورد است.

طبق آمار وزارت بهداشت از ۹ اسفند تا ۷ فروردین، تعداد مصدومان کمتر از ۱۸ سال و مصدومان کمتر از دو سال به ترتیب ۱۶۶۳ و ۵۹ نفر است.

طی این مدت، ۱۷ کودک کمتر از ۵ سال شهید شده‌اند و تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال نیز ۲۱۴ نفر است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد پایگاه‌های اورژانس آسیب‌دیده ۴۹ واحد است. همچنین تعداد مراکز «درمانی» و «بهداشتی» آسیب دیده به ترتیب ۴۱ و ۱۹۹ مورد است.

طی این مدت ۳۸ دستگاه آمبولانس آسیب دیده‌اند.

آمار و ارقام نشان می‌دهد ۲۴۲ زن تا روز ۷ فروردین شهید شده‌اند و تعداد مصدومان زن نیز ۴۰۶۵ نفر است.

تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص داده‌اند.