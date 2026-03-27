بازوی سازمان بیمه سلامت ایران در پیامرسان داخلی راه اندازی شد
رییس مرکز توسعه فنآوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بازوی سازمان بیمه سلامت ایران در پیام رسان بله راه اندازی شد و در حال حاضر دو خدمت در این بازو قابل ارائه است.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، سعید آسبوس اظهار کرد: دو خدمت در حال حاضر در بازوی پیام رسان بله سازمان بیمه سلامت ایران ارائه میشود.
وی ادامه داد: یکی از خدمات، استعلام وضعیت پوشش بیمهای از پایگاه ملی بیمه شدگان درمان کشور است. هر شخصی در این بازو میتواند وضعیت پوشش بیمهای خود را استعلام کند.
رییس مرکز توسعه فنآوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: استعلام نسخه الکترونیک با ارائه کد ملی و کد رهگیری از طریق بازوی بله امکان پذیر است و بیمار میتواند اقلام تجویز شده در نسخه الکترونیک خود را مشاهده کند.
آسبوس گفت: خدمات دیگری نیز در آینده در بستر مینیاَپ در پیام رسان بله و سایر پیام رسانهای بومی برای تسهیل در دسترسی و پوشش سلایق مختلف بیمهشدگان ارائه خواهد شد.
آدرس بازوی سازمان بیمه سلامت ایران در پیام رسان بله @ihiobot است.
پشتیبانی این بازو توسط مرکز پاسخگویی ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت ایران در دسترس بیمهشدگان قرار دارد.