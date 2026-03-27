ثبت بیش از ۲۴۷ میلیون تردد طی ۱۱ روز طرح نوروزی
معاون عملیات پلیس راهور فراجا از ثبت بیش از ۲۴۷ میلیون تردد طی ۱۱ روز طرح نوروزی ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد:موج بازگشت مسافران از 5 فروردین آغاز شده است و موج دوم سفرها تداوم دارد.
به گزارش ایلنا، سردار محمد باقر سلیمی با تشریح گزارش تحلیلی تردد وسایل نقلیه در طرح نوروزی ۱۴۰۵ اظهار کرد: این طرح از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد، طی ۱۱ روز اجرای طرح (تا ۶ فروردین ۱۴۰۵)، در مجموع بیش از ۲۴۷ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی کشور ثبت شده است.
وی افزود: از این میزان، سهم خودروهای سواری و وانت بیش از ۲۰۷ میلیون تردد، اتوبوسها بیش از ۱.۳ میلیون تردد و کامیونها بیش از ۷.۸ میلیون تردد بوده است.
معاون عملیات پلیس راهور فراجا با اشاره به روزهای اوج تردد گفت: پرترددترین روز در این بازه زمانی مربوط به ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با ثبت بیش از ۲۴ میلیون تردد بوده است همچنین در ۶ فروردین ۱۴۰۵ که همزمان با آغاز موج بازگشت مسافران بود، نزدیک به ۲۲ میلیون تردد در جادههای کشور به ثبت رسیده که نشاندهنده روند افزایشی ترددها و سفرهای مسافران نوروزی است.
سلیمی در ادامه به توزیع استانی ترددها اشاره کرد و گفت: استان تهران با سهم ۱۱ درصدی در رتبه نخست پرترددترین استانها قرار دارد و پس از آن استانهای مازندران با ۹.۵ درصد، البرز با ۶ درصد، خراسان رضوی با ۵.۷ درصد و گیلان با ۴ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی درباره وضعیت میانگین سرعت نیز اظهار کرد: در این بازه زمانی، استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم، مرکزی و گلستان میانگین سرعتی بالاتر از میانگین سرعت کشوری داشتهاند و استان تهران نیز در رتبه هشتم قرار گرفته است.
معاون عملیات پلیس راهور فراجا در خصوص ورودی و خروجی استانها گفت: بیشترین ورودی وسایل نقلیه در استانهای البرز، تهران، مرکزی، قزوین و مازندران ثبت شده و بیشترین خروجی نیز مربوط به استانهای تهران، البرز، مرکزی، قزوین و مازندران بوده است.
وی همچنین درباره انباشت خودروها در برخی استانها تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین ماندگاری خودروها در استانهای مازندران، گیلان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری مشاهده میشود که نشاندهنده ادامه حضور مسافران در این مناطق است.
سلیمی در پایان با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی تعطیلات نوروزی تأکید کرد: با توجه به پیشبینی افزایش موج بازگشت مسافران در روزهای آینده، ضروری است هموطنان پیش از آغاز سفر، از وضعیت راهها اطلاع کسب و با مدیریت زمان سفر از قرار گرفتن در ترافیکهای سنگین جلوگیری کنند.