به گزارش ایلنا، راضیه عالیشوندی درباره اقدامات جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: جمعیت هلال احمر علاوه بر اقدامات امدادی، ماموریت بشردوستانه خاص خود را انجام می‌دهد. ما موارد نقض حقوق بشر را به‌صورت روزانه احصا و مستندسازی می‌کنیم.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر مستندات نقض حقوق بشر را برای مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دیوان کیفری بین‌المللی و سایر مراجع ذی‌صلاح مانند سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و آژانس‌های مربوطه سازمان ملل متحد مانند یونیسف ارسال می‌کند. وی با بیان اینکه اهداف غیرنظامی نباید مورد حمله قرارگیرند، خاطرنشان کرد: براساس کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌ها، مکان‌های نظامی می‌بایست از هرگونه حمله‌ای مصون باشند عالیشوندی گفت: متاسفانه رژیم صهیونیستی و آمریکا زیرساخت‌های حیاتی، مراکز امدادی و درمانی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. این اقدام، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌الملل است.