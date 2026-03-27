وضعیت تأمین کالاهای اساسی در پایتخت مطلوب است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمد صادق معتمدیان در حاشیه بازدید سرزده و میدانی رئیس‌جمهوری از یکی از شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای، با اشاره به دستورات آقای پزشکیان در این بازدید اظهار کرد: طی این بازدید، رئیس‌جمهوری بر لزوم توجه به تأمین به‌موقع کالاهای اساسی مردم، نظارت بر توزیع به‌ویژه نظارت بر قیمت‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با توجه به اصلاحات ارزی که بنا به دستور رئیس‌جمهوری در دی‌ماه سال گذشته انجام شد، وضعیت بسیار خوبی در تأمین کالاهای وارداتی و اساسی داریم، افزود: مقادیر قابل توجهی در ایام پایانی سال توسط بازرگانان و تجار وارد کشور شده است.

استاندار تهران ادامه داد: در بخش تأمین کالاهای داخلی نیز با توجه به تلاش شبانه‌روزی واحدهای تولیدی، تأمین در حال انجام است و نظارت بسیار خوبی توسط مجموعه نظارتی صورت می‌پذیرد.

وی همچنین از همکاری بسیار خوب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این ایام قدردانی کرد.

معتمدیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سازوکار نظارتی که در سطح استان تهران ایجاد کرده‌ایم، تلاش می‌کنیم در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر کالاها به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم استان تهران باشیم.

