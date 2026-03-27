دستور وزیر کشور برای حل مشکل مدارک هویتی آسیبدیدگان جنگ تحمیلی اخیر
وزیر کشور به سازمان ثبت احوال کشور دستور داد تا مشکل هموطنانی که مدارک هویتیشان بر اثر وقایع جنگ تحمیلی از بین رفته است، بهسرعت رفع شود.
به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی، در پی بروز مشکل برای برخی هموطنان که به دلیل حملات ناشی از جنگ تحمیلی مدارک هویتیشان از بین رفته است، به سازمان ثبت احوال کشور دستور داد تا به سرعت و به شکل مقتضی این مسئله و نقصان رفع شود تا این دسته از هموطنان برای دریافت خدمات امدادی، درمانی، حمایتی، اسکان و سایر امور ضروری، با مشکلی روبرو نشوند.
در پیگیری این دستور از سوی رئیس سازمان ثبت احوال کشور، ادارات ثبت احوال موظف شدند پس از احراز هویت، برای افراد مشمول بهصورت رایگان «گواهی مشخصات عکسدار » صادر کنند.
همچنین لازم است استانداران سراسر کشور ضمن هماهنگی این مأموریت با تمام دستگاههای اجرایی در سطح استان شامل فرمانداریها، بخشداریها، دهیاریها و ادارات دولتی، آنها را موظف کنند تا این گروه هدف را برای دریافت «گواهی مشخصات عکسدار» به نزدیکترین واحد ثبت احوال هدایت و راهنمایی کنند.