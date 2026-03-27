ورود سامانه بارشی جدید از اواسط هفته آینده به تهران
ادارهکل هواشناسی استان تهران از ورود سامانه بارشی جدید از اواسط هفته آینده و رگبار و رعد و برق خبر داد.
به گزارش ایلنا، برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی دو روز آینده، آسمان استان تهران نیمهابری و در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و ابر و در بعضی ساعات بارش باران و برف پیشبینی میشود.
بنابر اعلام ادارهکل هواشناسی استان تهران، طی امروز و شنبه (۷ و ۸ فروردین) با تقویت رطوبت و ناپایداری سامانه بارشی، در گستره استان تهران در بعضی ساعتها بارش متوسط باران با احتمال بارش نسبتا شدید باران، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید در مناطق شمالی بهویژه دامنهها و ارتفاعات، در بعضی ساعتها بارش متوسط باران و برف در ارتفاعات بالادست و قلهها، هوا مهآلود، گاهی با بارش برف و کولاک برف، در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در نواحی جنوبی گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید با احتمال رخداد گرد و خاک موقت پیشبینی میشود.
طی روز یکشنبه و دوشنبه (۹ و ۱۰ فروردین) آسمان استان کمی ابری تا نیمهابری، در بعضی ساعات با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیشبینی می شود.
روز سهشنبه (۱۱ فروردین) با ورود سامانه جدید به استان، در بعضی ساعتها بارش متوسط باران رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و در مناطق شمالی بهویژه دامنهها و ارتفاعات در بعضی ساعتها بارش متوسط باران و برف مورد انتظار است.
براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان استان تهران، روز شنبه (۸ فروردین) نیمهابری تا ابری، وزش باد، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید با بیشترین دمای ۱۴ و کمترین دمای ۵ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۹ فروردین) کمی ابری تا قسمتی ابری، وزش باد و گاهی افزایش باد با بیشینه دمای ۱۹ و کمینه دمای ۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.