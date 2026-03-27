خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخریب یک بالگرد و ۳۵ آمبولانس اورژانس در جنگ تحمیلی

کد خبر : 1765984
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به خسارات وارد شده به ناوگان اورژانس در جنگ رمضان گفت: از ابتدای این جنگ تاکنون یک فروند بالگرد هوایی و ۳۵ دستگاه آمبولانس توسط دشمن تخریب شده است. در این مدت ۶ نفر از نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی نیز به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا،  جعفر میعادفر اظهار کرد: از زمان آغاز جنگ رمضان تاکنون بیش از ۴۰۰۰ مصدوم زن و بیش از ۱۶۰۰ مصدوم زیر ۱۸ سال در حوادث ناشی از این جنگ ثبت شده است.

وی افزود: در ۲۵ روز اخیر نیز بیش از ۲۰۰ فرد زیر ۱۸ سال و ۲۳۷ زن به شهادت رسیده‌اند؛ افرادی که هیچ نقشی در جنگ نداشته‌ و مظلومانه جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساخت‌های اورژانس اظهار کرد: در این مدت ۴۹ پایگاه اورژانس مورد اصابت قرار گرفته که از این تعداد ۶ پایگاه به طور کامل تخریب شده است.

میعادفر ادامه داد: یک فروند بالگرد اورژانس هوایی و ۳۵ دستگاه آمبولانس توسط دشمن آمریکایی صهیونی تخریب شده که از این تعداد پنج دستگاه به طور کامل از چرخه مأموریتی خارج شده‌اند.

وی با بیان اینکه نیروهای اورژانس نیز در این حوادث آسیب دیده‌اند، تصریح کرد: تاکنون ۶ نفر از نیروهای حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی به شهادت رسیده‌اند و بیش از دو برابر این تعداد از تکنسین‌های اورژانس نیز مجروح شده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: خادمان مردم در اورژانس ۱۱۵ سراسر کشور همچنان با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و تا آخرین نفس در کنار مردم خواهند ماند تا خدمات درمانی و امدادرسانی لازم را به بیماران و مجروحان ارائه دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار