کاهش هفت درصدی جرائم در ۵ روز ابتدایی سال ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی گفت: با همکاری پیوسته و درخور تحسین مردم و پلیس با شعار نوروزی «ایران متحد؛پلیس فداکار» میزان جرائم در پنج روز نخست سال ۱۴۰۵ به نسبت سال گذشته با کاهش قابل توجه هفت درصدی مواجه شده که نشان دهنده عزم پلیس برای مقابله با ناامنی و جلوگیری از وقوع جرم است.

وی افزود: فراجا از ابتدای جنگ تحمیلی تمرکز ویژه‌ای بر حوزه «امنیت غذایی» مردم داشته است. تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار و کشف انواع کالاهای اساسی که از مسیر قانونی و با قیمت مصوب به سبد معیشت مردم وارد می‌شود از مهمترین اقدامات در این بخش مهم از مأموریت‌های پلیس است.

