خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نجات نوجوان ۱۲ ساله از زیر آوار با تلاش آتش‌نشانان تهران

نجات نوجوان ۱۲ ساله از زیر آوار با تلاش آتش‌نشانان تهران
کد خبر : 1765961
لینک کوتاه کپی شد.

با تلاش نیروهای آتش‌نشانی تهران و امدادگران هلال‌احمر، یک نوجوان ۱۲ ساله که در حادثه بامداد امروز در یکی از محلات جنوب تهران زیر آوار گرفتار شده بود، نجات یافت.

به گزارش ایلنا، در پی وقوع حادثه‌ بامداد امروز -۷ فروردین ۱۴۰۵- در یکی از محلات جنوب تهران، نیروهای آتش‌نشانی با همکاری امدادگران جمعیت هلال‌احمر، عملیات گسترده‌ای را برای نجات افراد گرفتار در محل حادثه انجام دادند.

در جریان این عملیات، بیش از ۱۰ نفر توسط آتش‌نشانان و نیروهای امدادی از محل حادثه نجات یافتند. همچنین آتش‌نشانان موفق شدند یک نوجوان ۱۲ ساله را که در زیر آوار گرفتار شده بود، نجات دهند.

براساس اعلام آتش‌نشانی تهران، نیروهای عملیاتی این سازمان از ابتدای این حوادث تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر را نجات داده‌اند که برخی از آنان به طور کامل در زیر آوار محبوس بوده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار