نجات نوجوان ۱۲ ساله از زیر آوار با تلاش آتشنشانان تهران
با تلاش نیروهای آتشنشانی تهران و امدادگران هلالاحمر، یک نوجوان ۱۲ ساله که در حادثه بامداد امروز در یکی از محلات جنوب تهران زیر آوار گرفتار شده بود، نجات یافت.
به گزارش ایلنا، در پی وقوع حادثه بامداد امروز -۷ فروردین ۱۴۰۵- در یکی از محلات جنوب تهران، نیروهای آتشنشانی با همکاری امدادگران جمعیت هلالاحمر، عملیات گستردهای را برای نجات افراد گرفتار در محل حادثه انجام دادند.
در جریان این عملیات، بیش از ۱۰ نفر توسط آتشنشانان و نیروهای امدادی از محل حادثه نجات یافتند. همچنین آتشنشانان موفق شدند یک نوجوان ۱۲ ساله را که در زیر آوار گرفتار شده بود، نجات دهند.
براساس اعلام آتشنشانی تهران، نیروهای عملیاتی این سازمان از ابتدای این حوادث تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر را نجات دادهاند که برخی از آنان به طور کامل در زیر آوار محبوس بودهاند.