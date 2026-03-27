پیام تسلیت کولیوند در پی شهادت امدادگر داوطلب سمیه میر ابواسحاق

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی، شهادت بانوی امدادگر، مربی و داوطلب ایثارگر، سمیه میر ابو اسحاق را بر اثر حملات هوایی دشمنان در اصفهان تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

همکاران و غیور مردان کشور عزیزم، شهادت بانوی فداکار، داوطلب ایثارگر و مربی دلسوز جمعیت هلال احمر، سرکار خانم سمیه میر ابو اسحاق، قلب همه ما را آکنده از اندوه و در عین حال سرشار از افتخار کرد. او نه تنها یک امدادگر، بلکه نماد انسانیت، تعهد و عشق بی‌پایان به خدمت بود؛ بانویی که در مسیر یاری‌رسانی به هم‌نوعان، جان خویش را تقدیم کرد و به عالی‌ترین مقام، یعنی شهادت، نائل آمد.

امروز، ما در سوگ از دست دادن او، اما در اوج سربلندی ایستاده‌ایم؛ چرا که چنین فرزندانی، چراغ راه ملت ما هستند. سمیه عزیز با گام‌های استوار خود نشان داد که راه خدمت، راهی است که به نور ختم می‌شود؛ حتی اگر پایان آن، جان‌فشانی در مسیر انسانیت باشد.

بی‌تردید، حضور بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر بانوان و برادران امدادگر هلال احمر در صحنه‌های مختلف امدادرسانی، جلوه‌ای از روح بزرگ مقاومت و ایثار است. آنان، فارغ از خطر، با دستانی سرشار از مهر و قلب‌هایی آکنده از ایمان، در سخت‌ترین شرایط کنار مردم ایستاده‌اند؛ از حوادث طبیعی تا بحران‌ها، از رنج تا امید.

این راه، راهی است که با ایثار آغاز می‌شود، با فداکاری ادامه می‌یابد و با پیروزی و سربلندی به ثمر می‌نشیند. شهدای امدادگر ما، همچون سمیه میر ابو اسحاق، سند زنده این حقیقت‌اند که خدمت بی‌منت، نهایتاً به جاودانگی می‌رسد.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به خانواده معزز آن شهیده، همکاران، داوطلبان و خانواده بزرگ هلال احمر، تأکید می‌کنم که مسیر روشن این عزیزان با قدرت و ایمان ادامه خواهد یافت؛ تا روزی که در سایه همت و مقاومت، شاهد پیروزی کامل انسانیت و آرامش برای همه مردم باشیم. روحش شاد و راهش پررهرو.

