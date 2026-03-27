کمک مالی مؤسسه خیریه ترکیه به هلالاحمر
کد خبر : 1765896
در راستای تقویت همکاریهای بشردوستانه، نمایندگان مؤسسه خیریه IHH ترکیه با حضور در جمعیت هلالاحمر، کمک نقدی خود را به این نهاد اهدا کردند.
به گزارش ایلنا، این اقدام در چارچوب اهداف خیرخواهانه و بشردوستانه این مؤسسه و در راستای ابراز همبستگی با مردم آسیبدیده از جنگ انجام شده و با هدف حمایت از فعالیتهای امدادی و کاهش آلام انسانی صورت گرفته است.
گفتنی است این کمک مالی در مسیرهای تعیینشده و در جهت ارائه خدمات امدادی، حمایت از نیازمندان و بهبود شرایط زندگی آسیبدیدگان هزینه خواهد شد.