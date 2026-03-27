بیانیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت

اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت در پی شهادت یکی از اساتید این دانشکده بیانیه ای صادر کردند.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است: ‌

بسمه تعالی 

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (آل عمران/۱۶۹). 

بار دیگر آمریکای جهانخوار و رژیم جنایتکار و سفاک اسرائیل متعرض کشور عزیز و سرافراز جمهوری اسلامی شدند و دست به جنایات و شرارت‌های فجیعی زدند. به شهادت رساندن رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (قدس الله نفس الزکیه)، جنایت عظیمی است که قلب مسلمین و آزادگان جهان را داغدار و جریحه‌دار نمود. آمریکای مستکبر و رژیم کودک‌کش اسرائیل، مطابق ذات کریه و رویه همیشگی خود جنایات بزرگ و عامدانه دیگری همچون به خاک و خون کشیدن کودکان مظلوم میناب، انهدام بیمارستان‌ها، منازل مسکونی و زیرساخت‌های انسانی و نیز ترور و قتل دانشمندان و نخبگان را هم مرتکب شدند. 

ترور و قتل یک شیوه راهبردی و تاکتیکی باند جنایتکار صهیونیزم از همان زمان تاسیس رژیم جعلی اسرائیل تاکنون بوده و هست. رژیم تروریست اسرائیل بارها و بارها دانشمندان کشورهای اسلامی را ترور نموده و دست پلید خود را به خون آنها آغشته است. تعداد کثیری از دانشمندان و اساتید کشور عزیزمان ایران (از جمله شهیدان علی‌محمدی، احمدی روشن، عباسی، شهریاری، رضایی‌نژاد، فخری‌زاده، طهرانچی، مینوچهر، فقهی، ذوالفقاری، مطلبی‌زاده، ساداتی، عسگری، صدیقی صابر، ...) توسط رژیم منحوس اسرائیل ترور شده و به شهادت رسیده‌اند.

رژیم خونخوار اسرائیل در جنایت دیگری، استاد عالم و فاضل جناب آقای دکتر سعید شمقدری را ترور نموده و به همراه دو فرزند عزیزشان در منزل مسکونی خود به شهادت رسانید و قلوب مردم و بویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران و بالاخص دانشکده مهندسی برق را داغدار و متالم نمود.

جا دارد این سوال از وجدان خفته مجامع بین‌المللی و حقوق بشری جهان پرسیده شود که رژیم صهیونی به چه جرم و گناهی این دانشمند وطن را به قتل رسانید. آیا غیر از این است که خود را وقف ارتقاء علمی و فرهنگی مردم کشور خود و جهان نموده بود. البته شهید شمقدری که خود فرزند شهید بودند، پرورش یافته فرهنگ متعالی شهادت بودند و شهادت در راه خدا را آرزوی خود می‌دانستند. ایشان فردی دانشمند، متخلق به اخلاق اسلامی، دلسوز، پرکار، مخلص، متعهد، مومن و بی‌ادعا بودند و الحق که به شایستگی به فوز عظیم شهادت نائل شدند.

اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علم صنعت ایران و بویژه دانشکده مهندسی برق، شهادت استاد ارجمند شهید سعید شمقدری را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی)، عموم ملت غیور و رشید ایران و خانواده معزز ایشان تبریک و تسلیت عرض می‌نماید. ما دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت ایران که ملقب به فیضیه دانشگاه‌ها می‌باشد، خود و تمامی دانشگاهیان عزیز کشورمان را متعهد به پیروی و ادامه راه تمامی دانشمندان شهید کشور می‌دانیم و مصمم در رسیدن به قله‌های پیشرفت علمی و فرهنگی می‌باشیم. ما دانشگاهیان خواستار گرفتن انتقام خون شهید شمقدری و تمامی دانشمندان شهید کشورمان از دولت آمریکا و رژیم اسرائیل توسط رزمندگان شجاع، غیور و سلحشور کشور عزیز و عاشورایی ایران اسلامی می‌باشیم. 

به امید ظهور عاجل حضرت بقیه الله امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و پیروزی کامل و نهایی رزمندگان اسلام بر کفر و استکبار جهانی 

*اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران 

۷ فروردین ۱۴۰۵*

