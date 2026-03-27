به گزارش ایلنا، کاظم کاظمی، شامگاه پنجشنبه ۶ فروردین در تجمعات شبانه مردم این شهرستان با قدردانی از حضور پرشور شهروندان، اظهار کرد: حضور مردم در صحنه‌های مختلف، موجب تقویت و تداوم اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

وی با اشاره به همراهی همیشگی مردم بیجار در شرایط مختلف افزود: مردم این شهرستان در بزنگاه‌های حساس، چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی، همواره حضوری مسئولانه و اثرگذار داشته‌اند.

کاظمی در ادامه با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه مدیریتی شهرستان تصریح کرد: با پیش‌بینی‌های انجام‌ شده و بررسی همه احتمالات، تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه کمبود در شهرستان اندیشیده شده و اجازه نخواهیم داد مردم در تنگنا قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، اقداماتی نظیر تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها، تجهیز واحدها به موتور برق و برنامه‌ریزی در حوزه تأمین نیازهای اساسی انجام شده و روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بیجار با بیان اینکه خدمت به مردم وظیفه مسئولان است، گفت: مجموعه مدیریتی شهرستان با تمام توان در کنار مردم قرار دارد و این مسیر خدمت‌رسانی با جدیت دنبال می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای دشمنان، اظهار کرد: دشمنان نظام در برابر اراده و انسجام ملت ایران ناتوان بوده و این ایستادگی، عامل اصلی حفظ عزت و استقلال کشور است.

کاظمی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و تبعیت از رهبری، در برابر هرگونه تهدید ایستادگی خواهد کرد و مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد.

