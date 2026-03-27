حضور مردم موجب تقویت و تداوم اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود

حضور مردم موجب تقویت و تداوم اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود
فرماندار شهرستان بیجار با قدردانی از حضور گسترده مردم در تجمع شبانه میدان شهید رحمانی، این حضور را نشانه‌ای از پایبندی به آرمان‌های نظام دانست و بر آمادگی کامل مدیریت شهرستان در تأمین نیازهای اساسی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، کاظم کاظمی، شامگاه پنجشنبه ۶ فروردین در تجمعات شبانه مردم این شهرستان با قدردانی از حضور پرشور شهروندان، اظهار کرد: حضور مردم در صحنه‌های مختلف، موجب تقویت و تداوم اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

وی با اشاره به همراهی همیشگی مردم بیجار در شرایط مختلف افزود: مردم این شهرستان در بزنگاه‌های حساس، چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی، همواره حضوری مسئولانه و اثرگذار داشته‌اند.

کاظمی در ادامه با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه مدیریتی شهرستان تصریح کرد: با پیش‌بینی‌های انجام‌ شده و بررسی همه احتمالات، تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه کمبود در شهرستان اندیشیده شده و اجازه نخواهیم داد مردم در تنگنا قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، اقداماتی نظیر تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها، تجهیز واحدها به موتور برق و برنامه‌ریزی در حوزه تأمین نیازهای اساسی انجام شده و روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بیجار با بیان اینکه خدمت به مردم وظیفه مسئولان است، گفت: مجموعه مدیریتی شهرستان با تمام توان در کنار مردم قرار دارد و این مسیر خدمت‌رسانی با جدیت دنبال می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای دشمنان، اظهار کرد: دشمنان نظام در برابر اراده و انسجام ملت ایران ناتوان بوده و این ایستادگی، عامل اصلی حفظ عزت و استقلال کشور است.

کاظمی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و تبعیت از رهبری، در برابر هرگونه تهدید ایستادگی خواهد کرد و مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد.

