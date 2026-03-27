درخواست پزشکان ایرانی ساکن سایر کشورها برای حضور در ایران
معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی از درخواست پزشکان ایرانی ساکن سایر کشورها برای حضور در ایران به منظور خدمترسانی به مردم خبر داد.
به گزارش ایلنا، امیرپاشا طبائیان در یک گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه کادر درمان در هر شرایطی کنار مردم حضور دارد، اظهار کرد: پیامهایی از پزشکان ایرانی ساکن شهرها و کشورهای مختلف دریافت کردهایم که خواهان حضور در تهران یا شهرهای درگیر جنگ برای ارائه خدمت هستند.
وی با بیان اینکه پیامهای متعددی از پزشکان ایرانی ساکن کشورهای دیگر دریافت کردهایم، گفت: این پزشکان، خواهان ارائه خدمات هستند. بسیاری از پزشکان ایرانی در کشور ترکیه حضور دارند و خواستهاند که از این کشور بیایند و به کمک کنند. همچنین پزشکانی در عمان و اروپا داریم که خواهان حضور در ایران و کمکرسانی هستند.
معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی درباره ارائه خدمات اظهار کرد: در حال حاضر، تمام رشتهها و تخصصها در بیمارستانها در دسترس است و کمبودی در رشتهها پزشکی نداریم. به عبارت دیگر، خدمترسانی در تمام رشتههای پزشکی در حال انجام است.