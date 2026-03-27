تنفس هوای پاک در تهران

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون‌ (۷ فروردین) در شرایط «پاک» است. 

به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ازن روی عدد ۳۹ و در وضعیت «پاک» قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ازن ۳۱ و در شرایط پاک است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت‌، ۲ روز در وضعیت «پاک»، ۴ روز «قابل قبول» قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم ‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم ‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

