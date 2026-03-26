جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال دوطرفه شدند

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد، در این خصوص گفت: این دو محور از ساعت ۲۲:۰۰ امشب ۶ فروردین مات مجدداً به‌صورت دوطرفه بازگشایی خواهند شد.

وی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) به‌ویژه در محدوده‌های طویر و سیاه‌بیشه سنگین است. همچنین در محور هراز در مسیر (شمال به جنوب) در محدوده‌های شاهاندشت، گزنک و رینه و در آزادراه رشت–قزوین محدوده سراوان، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قم–تهران نیز در حدفاصل شکرآباد تا شهرآفتاب ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد؛ این در حالی است که تردد در محورهای فیروزکوه، تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس (رفت و برگشت)، آزادراه تهران–شمال در مسیر (شمال به جنوب)، آزادراه قزوین–رشت و محور هراز در مسیر (جنوب به شمال) روان گزارش شده است.

سردار کرمی اسد در خصوص وضعیت جوی کشور نیز گفت: در حال حاضر محورهای شمالی با بارش باران همراه هستند. همچنین در برخی محورهای استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بارش پراکنده برف و باران و در استان‌های متعددی از جمله آذربایجان‌های شرقی و غربی، ایلام، خوزستان، مرکزی، همدان، سمنان، فارس، لرستان، کرمانشاه، کردستان، قم، تهران، البرز، مازندران، یزد، کرمان و هرمزگان بارندگی گزارش شده است. در برخی محورهای سیستان و بلوچستان نیز وزش باد و گردوخاک مشاهده می‌شود.

وی ادامه تصریح کرد: برخی محورهای غیرشریانی از جمله پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، جاسک–بشاگرد، زرآباد–چاهان، دلگان–جلگه و میامی–ری‌آباد مسدود بوده و محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا و وازک–بلده نیز به‌دلیل شرایط فصلی در انسداد قرار دارند.

سردار کرمی اسد در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط ترافیکی و جوی، ضمن مدیریت زمان سفر، از عجله و انجام تخلفات حادثه‌ساز خودداری کنند.