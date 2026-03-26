خدمات دارویی و توانبخشی هلال احمر در شرایط جنگی فعال است
به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر، گفت: از تاریخ نهم اسفند ماه که اولین حمله صهیونی- آمریکایی صورت گرفت، جمعیت هلال احمر در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته است، مرکز عملیات اضطراری جمعیت به صورت ۲۴ ساعته در حال رصد هرگونه اصابت به کشور است و بلافاصله تیمهای امدادی اعزام میشوند.
وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر عموماً برای حوادثی مانند زمینلرزه و سیل آمادگی دارد، اما پس از جنگ ۱۲ روزه، ارائه خدمات در شرایط جنگی نیز به خدمات جمعیت افزوده شد. با توجه به آسیبدیدگی متفاوت منازل مسکونی نسبت به حوادث غیرمترقبه، آموزشهای لازم در زمینه آواربرداری، جستجو و نجات به همکاران ارائه شد.
سخنگوی جمعیت هلال احمر تصریح کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، به دستور دکتر کولیوند، تمام مدیران عامل و اعضای شورای معاون جمعیت هلال احمر درسآموختههای این جنگ را احصا کردند. یکی از مهمترین درسها، ارتقای آمادگی در زمینه ارائه خدمات در شرایط جنگی بود.
خالدی تصریح کرد: تعداد داوطلبان حاضر در صحنه از ۷۰ هزار نفر به ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت و تجهیزات جدید با کمک دولت خریداری و آموزش نحوه استفاده از آن ارائه شد. با توجه به سابقه رژیم صهیونیستی در نقض آتشبس در غزه و لبنان احتمال حمله مجدد وجود داشت که به همین دلیل به سرعت، آمادگی لازم را ایجاد کردیم.
وی ادامه داد: با توجه به درسآموختههای جنگ ۱۲ روزه در زمینه قطعی اینترنت و شبکه بانکی، دپوی دارویی کافی ایجاد شده و تاکنون کمبودی گزارش نشده است. مراکز خدمات توانبخشی، شامل کاردرمانی، فیزیوتراپی و تولید اعضای مصنوعی، به جز یک مرکز که موقتاً تحت تأثیر قرار گرفت، به ارائه خدمت ادامه میدهند.
سخنگوی هلال احمر گفت: در ایام این جنگ، یک مرکز ارائه خدمات دیالیزی نیز در شهر زنجان با ۵۰ تخت افتتاح شد و سایر استانها طبق برنامه در حال پیگیری هستند.