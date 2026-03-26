یک‌طرفه شدن جاده چالوس تا تخلیه بار ترافیکی
جانشین پلیس راه راهور فراجا، محدودیت‌های ترافیکی محورهای شمالی را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی درباره هم‌زمانی موج رفت و بازگشت سفرها اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در مسیرهای بازگشتی و سنگین‌تر بودن موج بازگشت نسبت به موج رفت، تردد تمام وسایل نقلیه در آزادراه تهران–شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال (تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد) از ساعت ۱۶ پنج‌شنبه (۶ فروردین) ممنوع خواهد شد.

وی درباره دیگر محدودیت‌های ترافیکی اظهار کرد: مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت از ساعت ۱۸ یک‌طرفه اعمال می‌شود و این محدودیت‌ها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت. 

به گفته محبی، هدف از اجرای این تصمیم، تسهیل در بازگشت مسافران و روان‌سازی تردد در محورهای پرتردد شمالی است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، به‌ویژه در محدوده‌های حدفاصل ماسال تا میجلار و محدوده پل زنگوله، سنگین است. همچنین در محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت، به‌خصوص در محدوده‌های گزنک تا زیار و شاهاندشت، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور فیروزکوه، تردد در محدوده‌های پل سفید و زیرآب در مسیر رفت و برگشت نیمه‌سنگین است و در آزادراه رشت–قزوین نیز محدوده رودبار با ترافیک سنگین مواجه است. در مقابل تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و همچنین آزادراه قزوین–رشت در مسیر جنوب به شمال روان است.

محبی درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی نیز گفت: محورهای شمالی کشور دارای بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات هستند و در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، البرز، تهران، خراسان رضوی، زنجان، کرمانشاه، مرکزی، هرمزگان، همدان، سمنان، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کردستان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

وی در پایان با اشاره به محورهای مسدود خاطرنشان کرد: آزادراه خرم‌آباد–بروجرد در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود است. همچنین محورهای غیرشریانی پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، جاسک–بشاگرد، نهبندان–چاداشی میقات و سرایان–قاین مسدود هستند و برخی محورهای دارای انسداد فصلی از جمله گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا، وازک–بلده و زرآباد–چاهان نیز همچنان بسته است.

 

