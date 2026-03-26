برای دانشگاههای علوم پزشکی؛
آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی اعلام شد
متقاضیان تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۴ تا پایان هفته آینده میتوانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، جزییات و شرایط تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دانشگاهها، دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت سال ۱۴۰۴ اعلام شد بر این اساس داوطلبان میتوانند تا پایان روز سهشنبه ۱۱ فروردینماه ۱۴۰۵ در فرآیند تکمیل ظرفیت شرکت کنند.
بر این اساس تمامی داوطلبان واجد کلیه شرایط و ضوابط دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ دانشگاهها / دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت و اصلاحیه.های تغییرات شماره ۱ و ۲ و اطلاعیه ثبت سوابق کرونای آن که در آزمون مذکور ثبتنام کرده و در آزمون کتبی حاضر بودهاند و به عنوان پذیرفته شده نهایی به دستگاه اجرایی معرفی نشده باشند، به شرط اینکه نمره مکتسبه آنها حداقل ۱۵ باشد، میتوانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند.
۱- نمره مکتسبه عبارت است از نمره خام آزمون کتبی بدون احتساب ضرایب و امتیازات افزودنی.
۲- شرکت داوطلبان شغل پرستار در مرحله تکمیل ظرفیت، مشروط به کسب نمره مکتسبه حداقل ۱۰ از آزمون کتبی مجاز است.
داوطلبان ایثارگر سهمیههای ۲۵ و ۵ درصد، به شرط ثبتنام در شغلمحلهای مختص ایثارگران، از حدنصاب تعیین شده معاف هستند و در صورتی که در شغلمحلهای مختص سهمیه آزاد ثبتنام کنند، باید حدنصاب لازم را داشته باشند.
نحوه ثبتنام
در پروفایل داوطلبانی که مجاز به ثبتنام در این مرحله باشند، بخشی تحت عنوان تکمیل ظرفیت قرار داده شده و این دسته از داوطلبان میتوانند پس از مراجعه به این بخش، از بین محلهای مجاز، یک محل در همان شغل را جهت رقابت مجدد انتخاب کنند.