معاون وزارت بهداشت:
تهران و هرمزگان بیشترین شهدا را دارند
معاون بهداشت وزیر بهداشت اعلام کرد استانهای تهران و هرمزگان بیشترین تعداد شهدا را در حوادث اخیر داشتهاند و در مجموع ۲۳۷ زن شهید و سه هزار و ۹۱۳ زن نیز مصدوم شدهاند.
به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی پنجشنبه ششم فروردین در جریان بازدید از بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر و بررسی میدانی میزان خسارتهای وارد شده به این مرکز درمانی اظهار کرد: با وجود آسیبهایی که به بخشهایی از بیمارستان وارد شده، زنجیره خدمات سلامت به مردم همچنان برقرار است.
وی با بیان اینکه بیمارستان شهدای خلیجفارس یکی از مراکزی است که در حملات اخیر بر اثر موج انفجار دچار خسارت شده است، افزود: این بیمارستان سالها به مردم منطقه خدمات درمانی ارائه کرده و یک مرکز کاملاً درمانی است که هیچگونه کارکرد نظامی ندارد.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بخش اطفال این بیمارستان بیشترین آسیب را دیده است، گفت: در زمان وقوع حادثه تعداد زیادی کودک در این بخش بستری بودند و شکستن شیشهها و آسیب به سازهها جان بیماران و کادر درمان را تهدید کرد، اما با مدیریت سریع و هماهنگی انجام شده، بیماران در مدت کوتاهی به مراکز درمانی دیگر منتقل شدند و وقفهای در ارائه خدمات ایجاد نشد.
رئیسی ضمن قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و کادر سلامت استان تصریح کرد: با وجود خسارتهای وارد شده، ارائه خدمات درمانی در استان بوشهر ادامه دارد و مردم در زمینه تأمین دارو و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی نگرانی نداشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به خسارتهای وارد شده به حوزه سلامت در کشور گفت: تا پنجم فروردین ۹۲۴ نفر بستری شدهاند و ۲۲ هزار و ۶۳۱ نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدهاند. همچنین در این حوادث ۲۳ نفر از اعضای تیم ملی سلامت به شهادت رسیدهاند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: در این حوادث ۳۸ دستگاه آمبولانس آسیب دیده، ۹۰۲ عمل جراحی انجام شده و ۱۱۲ نفر از اعضای تیم ملی سلامت نیز مصدوم شدهاند. همچنین ۱۳ کودک زیر پنج سال و ۲۰۸ نوجوان زیر ۱۸ سال در میان شهدا بودهاند.
وی ادامه داد: هزار و ۵۹۳ مصدوم زیر هشت سال و ۵۶ کودک زیر دو سال نیز در میان مجروحان این حوادث هستند.
رئیسی با اشاره به خسارتهای زیرساختی حوزه سلامت اظهار کرد: در مجموع ۴۹ پایگاه اورژانس، ۴۰ واحد درمانی و ۱۹۳ مرکز بهداشتی در کشور آسیب دیدهاند و هفت بیمارستان نیز تخلیه شده است.
وی گفت: استانهای تهران و هرمزگان بیشترین تعداد شهدا را داشتهاند و در مجموع ۲۳۷ زن شهید و سه هزار و ۹۱۳ زن مصدوم شدهاند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت تأکید کرد: خسارتهای وارد شده تنها محدود به آسیبهای مالی نیست و بازسازی زیرساختهای درمانی زمانبر خواهد بود، اما با جایگزینی سریع خدمات تلاش شده تا مردم کمترین مشکل را در دسترسی به خدمات درمانی داشته باشند.
وی افزود: مردم بوشهر، خارک و سراسر کشور اطمینان داشته باشند که نظام سلامت با تمام توان در کنار آنها قرار دارد و اجازه نخواهد داد در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خللی ایجاد شود.
رئیسی با اشاره به آسیب دیدن تجهیزات اورژانس نیز گفت: در استان بوشهر حتی بالگرد اورژانس هوایی نیز از بین رفته است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت در حاشیه بررسی روند خدمات بهداشتی و درمانی استان بوشهر از بیمارستان شهدای خلیجفارس و بیمارستان شهدای هستهای بوشهر بازدید کرد.