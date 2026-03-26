آسیب جدی به بیش از ۸۷ هزار واحد غیرنظامی/ بیشترین تخریب ها در تهران

به گزارش ایلنا از جمعیت هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند در گفت وگویی افزود: از مجموع واحدهای غیرنظامی‌ آسیب دیده در جنگ رمضان، ۲۶هزارو ۹۲۶ واحد از این مراکز غیرنظامی تخریب‌شده متعلق به استان تهران است و این موضوع نشان‌دهنده حجم حملات گسترده در پایتخت است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: برخلاف تمام قوانین بین‌المللی، مراکز دارویی، درمانی، بهداشتی و اورژانسی نیز در این حملات آسیب دیده‌اند که تعداد آنها به ۲۸۹ مرکز می‌رسد.

کولیوند گفت: ۶۰۰ مدرسه و ۱۷ مرکز هلال‌احمر نیز یا به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفته‌ و کاملا تخریب شده یا بر اثر موج حملات آسیب‌های جدی دیده‌اند و دیگر قابل استفاده نیستند که این مسئله نیز نشان می‌دهد تجاوزات دشمن به خاک ما تنها به مراکز نظامی آسیب نمی‌زد.

وی درباره آسیب به ناوگان‌های امدادی نیز گفت: در این حملات سه بالگرد امدادی و ۴۸ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس‌ها و خودروهای تیم‌های «آنست» نیز دچار تخریب یا آسیب‌های جدی شدند که باعث می‌شود امدادرسانی به مجروحان با مشکلاتی همراه شود که این مسئله نیز برخلاف قوانین ژنو است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه در حملات اخیر حتی نیروهای‌های امدادی نیز در امان نبوده‌اند، ادامه داد: در این حملات علاوه بر زنان و کودکان بی‌گناه، نیروهای امدادی نیز دچار آسیب شده‌اند و ۱۴ نیروی امدادی مصدوم شدند و به یک نفر به شهادت رسید.

کولیوند گفت: تمام گزارش‌ها و مستندات این حملات و آمار برای صلیب سرخ جهانی ارسال شده است و از آنها تقاضا می‌شود که به این مسائل رسیدگی شود.

