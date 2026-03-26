تأیید صلاحیت بیش از ۸۴۰۰ داوطلب شوراهای شهرهای استان تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، حسین کاغذلو در خصوص نتایج نهایی تایید صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و استان تهران اظهار کرد: تعداد داوطلبان در مجموع برای این دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر و استان تهران ۹۰۰۴ نفر بود که از این تعداد آمار نهایی تأیید شدگان در استان تهران به ۸۴۵۸ نفر رسید.

وی افزود: تعداد افرادی که موفق به احراز صلاحیت نشدند، ۳۸۱ نفر و انصرافی ها نیز ۱۶۵ نفر و از مجموع تأیید شدگان، ۱۵۷۱ نفر از بانوان هستند و ۶۸۸۷ نفر از نامزدهای تأیید صلاحیت شده را آقایان تشکیل می دهند که در روز ۱۱ اردیبهشت ماه در عرصه رقابت انتخاباتی حاضر خواهند شد.

معاون استاندار تهران در خصوص وضعیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها نیز گفت: تعداد نهایی ثبت نام کنندگان در حوزه روستایی نیز ۵۳۱۱ نفر است که نسبت به دوره قبل شاهد افزایش ۱۰۰ نفری هستیم.

کاغذلو با اشاره به جزئیات آمار ثبت نام کنندگان روستایی اظهار کرد: تعداد ثبت نام کنندگان آقا ۴۶۱۷ نفر و تعداد ثبت نام کنندگان خانم ۶۹۴ نفر است که این آمار نسبت به دوره قبل از رشد ۲ درصدی برخوردار بوده و نشان دهنده حضور پررنگ تر بانوان در عرصه مدیریت روستایی است.

