هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به بحران سلامت در خاورمیانه
یک مقام سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که برای جلوگیری از «بحران بهداشتی که در حال وقوع است،» توقف کامل درگیری ها در خاورمیانه ضروری است.
به گزارش ایلنا، دکتر «حنان بلخی» - مدیر منطقهای سازمان جهانی بهداشت در شرق مدیترانه - تأکید کرد که باید با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی به عنوان «پناهگاههای امن» رفتار شود این در حالیست که سازمان جهانی بهداشت از زمان آغاز حمله تجاوزگرایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، دهها حمله به مراکز درمانی در لبنان و ایران را تأیید کرده است.
۲۲ کشور و قلمرو این منطقه شامل ایران، غزه، سودان، افغانستان و پاکستان میشود.
بلخی به گاردین گفت: مدتی است که وضعیت بسیار دشوار بوده است اما آنچه امروز میبینیم، یک بحران واقعی سلامت منطقهای است که در بخشهای مختلف این منطقه در حال وقوع است. این فقط مربوط به از دست رفتن جان انسانها نیست. این مربوط به فروپاشی دسترسی به مراقبتهای بهداشتی در ابعاد بسیار بسیار فراتر از آنچه تصور میکردیم، است.
بلخی گفت که افراد مبتلا به بیماریهای مزمن به دلیل تعطیلی بیمارستانها و بیخانمانی و آوارگی مردم، شاهد اختلال در روند درمان خود بودهاند.
این مقام سازمان جهانی بهداشت گفت که او همچنین «بسیار بسیار نگران» احتمال هدف قرار گرفتن سایتهای هستهای چه به صورت عمدی و چه تصادفی است.