استمرار بارش باران در تهران
ادارهکل هواشناسی استان تهران از استمرار بارش باران تا شنبه هفته آینده (۸ فروردین) خبر داد.
به گزارش ایلنا، برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، آسمان تهران طی سه روز آینده، نیمه ابری و در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و ابر و در بعضی ساعات بارش باران و برف پیشبینی میشود.
بنابر اعلام ادارهکل هواشناسی استان تهران، از بعدازظهر امروز تا شنبه (۶ تا ۸ فروردین) با تقویت رطوبت و ناپایداری سامانه بارشی در گستره استان تهران، در بعضی ۲ باران، رگبار, رعدوبرق و وزش باد شدید، در مناطق شمالی به ویژه دامنهها و ارتفاعات در بعضی ساعتها بارش متوسط باران و برف، در ارتفاعات بالادست و قلهها، هوا مه آلود، گاهی با بارش برف و کولاک برف، در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در نواحی جنوبی گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید با احتمال رخداد گردوخاک موقت مورد انتظار است.
طی شنبه (۸ فروردین) شرایط بارش به مناطق شمالی بهویژه دامنهها و ارتفاعات محدود میشود. طی روزهای یکشنبه و دوشنبه (۹ و ۱۰ فروردین) آسمان استان کمیابری تا نیمه ابری و در بعضی ساعات با افزایش وزش باد پیش بینی میشود.
روزهای جمعه و شنبه، کاهش نسبتا محسوس دما و روزهای یکشنبه و دوشنبه افزایش دما مورد انتظار است.
براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان استان تهران، روز جمعه (۷ فروردین) نیمه ابری تا ابری و در بعضی ساعتها بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید با کمینه و بیشینه دمای ۱۵ و ۷ درجه سانتیگراد و شنبه (۸ فروردین) کمی ابری تا نیمهابری، گاهی وزش باد شدید و احتمال رگبار باران با بیشترین دمای ۱۴ و کمترین دمای ۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.