اعلام ساعت کاری میادین میوه و ترهبار تهران تا نیمه فروردین
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران جزئیات ساعت فعالیت میادین تا نیمه فروردین را اعلام کرد و از بازگشت برنامه کاری این مراکز به روال عادی از ۱۵ فروردین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، مهدی بختیاریزاده با اشاره به ساعات کاری این مراکز گفت: از ۸ تا ۱۲ فروردینماه، میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهر تهران از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال هستند.
وی افزود: امروز و فردا تنها میادین میوه و ترهبار اعلام شده در مناطق ۲۲گانه شهر تهران فعالیت دارند که در انتها اسامی این میادین اعلام میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: از روز شنبه (۸ فروردینماه) تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهر تهران باز هستند.
وی در پایان تأکید کرد: از ۱۵ فروردینماه نیز ساعت فعالیت میادین میوه و ترهبار به روال عادی بازمیگردد و این مراکز در دو نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه تا ۱۹ فعالیت خواهند داشت.
بر همین اساس لیست میادین ۲۲ گانه شهر تهران بدین شرح است؛
منطقه ۱: میدان میوه و تره بار لواسانی - آدرس: میدان قدس، خیابان باهنر، خیابان شهید لواسانی، خیابان شهید آقائی
منطقه ۲: میدان میوه و تره بار دریا - آدرس: سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، خیابان شهید اناری شرقی، جنب پل بلوار شهرداری
منطقه ۲: میدان میوه و تره بار صادقیه - آدرس: خیابان ستارخان، خیابان خسروشمالی، جنب فروشگاه شهروند
منطقه ۴: میدان میوه و تره بار آزادگان- آدرس: میدان رسالت، خیابان هنگام، میدان الغدیر، بلوار دلاوران، خیابان آزادگان شمالی، جنب شهروند.
منطقه ۴: میدان میوه و تره بار هروی - آدرس: میدان هروی، خیابان گلزار، خیابان شهید زندی، خیابان شهید قادری
منطقه ۵: میدان میوه و تره بار سردارجنگل - آدرس: میدان پونک، بلوار میرزابابایی شرق، پلاک ۱۳۰، تقاطع سردار جنگل
منطقه ۵: میدان میوه و تره بار شهران - آدرس: شهران، فلکه دوم، خیابان دوم غربی، خیابان الوند
منطقه۶: میدان میوه و تره بار جلال آل احمد - آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، خیابان شهید گمنام، بعداز بزرگراه کردستان
منطقه ۷: میدان میوه و تره بار سهروردی - آدرس: خیابان مطهری، بعدازچهارراه مفتح، خیابان شهید علی اکبری، روبه روی خیابان شهید زینالپور
منطقه ۸: میدان میوه و تره بار پروین - آدرس: فلکه اول تهرانپارس، بلوار پروین، خیابان ۱۴۲ غربی
منطقه ۹: میدان میوه و تره بار آزادی - آدرس: بزرگراه آیت الله سعیدی، نرسیده به میدان آزادی، نبش خیابان هاشمی و دامپزشکی
منطقه ۱۰: میدان میوه و تره بار کارون - آدرس: خیابان امام خمینی، خیابان کارون شمالی، بالاتر از خیابان دامپزشکی، پلاک ۲۲
منطقه ۱۱: میدان میوه و تره بار نواب - آدرس: اتوبان نواب، بعدازپل خیابان هلال احمر، تقاطع خیابان شهید اسکندری
منطقه ۱۳: میدان میوه و تره بار پیروزی - آدرس: خیابان دماوند، خیابان خاقانی، میدان چایچی، انتهای خیابان بلال حبشی، بعد از پل رودکی، جنب فروشگاه رفاه
منطقه ۱۴: میدان میوه و تره بار شکوفه - آدرس: خیابان شکوفه، کوچه شهید سید حسین صدرعاملی
منطقه ۱۵: میدان میوه و تره بار بعثت - آدرس: بزرگراه بعثت، تقاطع ۱۷ شهریور جنوبی، جنب فروشگاه رفاه
منطقه ۱۶: میدان میوه و تره بار بهمن - آدرس: میدان بهمن، خیابان شهید وفایی، جنب شهرداری منطقه ۱۶
منطقه ۱۸: میدان میوه و تره بار معلم -آدرس: چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، خیابان شهید حیدری شمالی، روبه روی دادسرا
منطقه ۲۰: میدان میوه و تره بار بروجردی - آدرس: شهرری، خیابان فدائیان اسلام، روبروی فروشگاه هایپرسان، خیابان پروین اعتصامی، نرسیده به میدان شهید بروجردی، انتهای خیابان شهید بهروزی
منطقه ۲۰: میدان میوه و تره بار غیبی - آدرس: شهرری، میدان نماز، به سمت جنوب، میدان شهید غیبی، خیابان خرمدره، جنب ساختمان شهربانو
منطقه ۲۱: میدان میوه و تره بار تهرانسر - آدرس: تهرانسر، تقاطع بلوار شهید بهشتی و بلوار شهید رجائی جنوبی، جنب فروشگاه رفاه
منطقه ۲۲ : میدان میوه و تره بار دریاچه - آدرس: میدان دریاچه، بلوار میعاد، ضلع غربی دریاچه، رو به روی ایستگاه اتوبوسرانی