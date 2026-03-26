به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به ساعات کاری این مراکز گفت: از ۸ تا ۱۲ فروردین‌ماه، میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهر تهران از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال هستند.

وی افزود: امروز و فردا تنها میادین میوه و تره‌بار اعلام شده در مناطق ۲۲گانه شهر تهران فعالیت دارند که در انتها اسامی این میادین اعلام‌ می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: از روز شنبه (۸ فروردین‌ماه) تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهر تهران باز هستند.

وی در پایان تأکید کرد: از ۱۵ فروردین‌ماه نیز ساعت فعالیت میادین میوه و تره‌بار به روال عادی بازمی‌گردد و این مراکز در دو نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه تا ۱۹ فعالیت خواهند داشت.

بر همین اساس لیست میادین ۲۲ گانه شهر تهران بدین شرح است؛

منطقه ۱: میدان میوه و تره بار لواسانی - آدرس: میدان قدس، خیابان باهنر، خیابان شهید لواسانی، خیابان شهید آقائی

منطقه ۲: میدان میوه و تره بار دریا - آدرس: سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، خیابان شهید اناری شرقی، جنب پل بلوار شهرداری

منطقه ۲: میدان میوه و تره بار صادقیه - آدرس: خیابان ستارخان، خیابان خسروشمالی، جنب فروشگاه شهروند

منطقه ۴: میدان میوه و تره بار آزادگان- آدرس: میدان رسالت، خیابان هنگام، میدان الغدیر، بلوار دلاوران، خیابان آزادگان شمالی، جنب شهروند.

منطقه ۴: میدان میوه و تره بار هروی - آدرس: میدان هروی، خیابان گلزار، خیابان شهید زندی، خیابان شهید قادری

منطقه ۵: میدان میوه و تره بار سردارجنگل - آدرس: میدان پونک، بلوار میرزابابایی شرق، پلاک ۱۳۰، تقاطع سردار جنگل

منطقه ۵: میدان میوه و تره بار شهران - آدرس: شهران، فلکه دوم، خیابان دوم غربی، خیابان الوند

منطقه۶: میدان میوه و تره بار جلال آل احمد - آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، خیابان شهید گمنام، بعداز بزرگراه کردستان

منطقه ۷: میدان میوه و تره بار سهروردی - آدرس: خیابان مطهری، بعدازچهارراه مفتح، خیابان شهید علی اکبری، روبه روی خیابان شهید زینالپور

منطقه ۸: میدان میوه و تره بار پروین - آدرس: فلکه اول تهرانپارس، بلوار پروین، خیابان ۱۴۲ غربی

منطقه ۹: میدان میوه و تره بار آزادی - آدرس: بزرگراه آیت الله سعیدی، نرسیده به میدان آزادی، نبش خیابان هاشمی و دامپزشکی

منطقه ۱۰: میدان میوه و تره بار کارون - آدرس: خیابان امام خمینی، خیابان کارون شمالی، بالاتر از خیابان دامپزشکی، پلاک ۲۲

منطقه ۱۱: میدان میوه و تره بار نواب - آدرس: اتوبان نواب، بعدازپل خیابان هلال احمر، تقاطع خیابان شهید اسکندری

منطقه ۱۳: میدان میوه و تره بار پیروزی - آدرس: خیابان دماوند، خیابان خاقانی، میدان چایچی، انتهای خیابان بلال حبشی، بعد از پل رودکی، جنب فروشگاه رفاه

منطقه ۱۴: میدان میوه و تره بار شکوفه - آدرس: خیابان شکوفه، کوچه شهید سید حسین صدرعاملی

منطقه ۱۵: میدان میوه و تره بار بعثت - آدرس: بزرگراه بعثت، تقاطع ۱۷ شهریور جنوبی، جنب فروشگاه رفاه

منطقه ۱۶: میدان میوه و تره بار بهمن - آدرس: میدان بهمن، خیابان شهید وفایی، جنب شهرداری منطقه ۱۶

منطقه ۱۸: میدان میوه و تره بار معلم -آدرس: چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، خیابان شهید حیدری شمالی، روبه روی دادسرا

منطقه ۲۰: میدان میوه و تره بار بروجردی - آدرس: شهرری، خیابان فدائیان اسلام، روبروی فروشگاه هایپرسان، خیابان پروین اعتصامی، نرسیده به میدان شهید بروجردی، انتهای خیابان شهید بهروزی

منطقه ۲۰: میدان میوه و تره بار غیبی - آدرس: شهرری، میدان نماز، به سمت جنوب، میدان شهید غیبی، خیابان خرمدره، جنب ساختمان شهربانو

منطقه ۲۱: میدان میوه و تره بار تهرانسر - آدرس: تهرانسر، تقاطع بلوار شهید بهشتی و بلوار شهید رجائی جنوبی، جنب فروشگاه رفاه

منطقه ۲۲ : میدان میوه و تره بار دریاچه - آدرس: میدان دریاچه، بلوار میعاد، ضلع غربی دریاچه، رو به روی ایستگاه اتوبوسرانی

انتهای پیام/