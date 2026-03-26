صلیب‌سرخ:

حمله به زیرساخت‌های حیاتی، جنگ علیه غیرنظامیان است

حمله به زیرساخت‌های حیاتی، جنگ علیه غیرنظامیان است
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با صدور بیانیه ای اعلام کرد: جنگ علیه زیرساخت‌های حیاتی، جنگ علیه غیرنظامیان است. هر تلاشی برای کاهش تنش حیاتی است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، میریانا اسپولیاریک - رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ - با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این جنگ باید متوقف شود. هر تلاشی برای کاهش تنش ضروری است. حملات عمدی به خدمات حیاتی و زیرساخت‌های غیرنظامی به منزله جنایات جنگی است.

وی افزود: همیشه حملات به زیرساخت‌های حیاتی، میلیون‌ها غیرنظامی را در نزدیکی و دور از خطوط مقدم مجازات کرده است. این الگو، همراه با صحبت های تنش‌زا که محدودیت‌های اعمال‌شده توسط حقوق بین‌المللی بشردوستانه را نادیده می‌گیرد، سبکی از جنگ را عادی‌سازی می‌کند که انسانیت مشترک ما را از بین می‌برد.

