مسمومیت غذایی در سفر و تعطیلات؛ چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، مرضیه راشدی‌نیا، عضو هیأت علمی گروه سم‌شناسی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: مسمومیت غذایی معمولاً چند ساعت تا یک روز پس از مصرف غذای آلوده بروز می‌کند و با علائمی مانند تهوع و استفراغ، دل‌درد یا دل‌پیچه، اسهال، ضعف و بی‌حالی و گاهی تب خفیف همراه است.

وی افزود: در بسیاری از موارد، علائم مسمومیت غذایی خفیف تا متوسط است و طی یک تا چند روز با مراقبت‌های ساده در منزل بهبود پیدا می‌کند.

این متخصص با اشاره به اقدامات اولیه در منزل گفت: مهم‌ترین اقدام در این شرایط جبران آب و املاح از دست‌رفته بدن است. مصرف مایعات فراوان مانند آب، سوپ رقیق یا دوغ کم‌نمک و همچنین استفاده از محلول خوراکی جبران کم‌آبی (ORS) که در داروخانه‌ها موجود است، می‌تواند در بهبود وضعیت فرد مؤثر باشد.

راشدی‌نیا ادامه داد: پس از کاهش استفراغ، بهتر است تغذیه سبک مانند برنج ساده، نان یا سوپ سبک آغاز شود. در صورت وجود تب یا بدن‌درد نیز در برخی موارد می‌توان از استامینوفن استفاده کرد.

وی با تأکید بر پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها افزود: در بیشتر موارد مسمومیت غذایی نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک نیست و استفاده خودسرانه از این داروها نه‌تنها کمکی به بهبود بیماری نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث طولانی‌تر شدن آن شود. همچنین در برخی موارد استفاده از پروبیوتیک‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک کند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره مواردی که نیاز به مراجعه به پزشک دارند گفت: در صورت بروز استفراغ شدید یا مداوم، اسهال شدید یا طولانی‌مدت، تب بالا، وجود خون در مدفوع یا علائم کم‌آبی بدن مانند خشکی شدید دهان، کاهش ادرار یا بی‌حالی شدید باید به پزشک مراجعه شود.

وی افزود: همچنین در صورتی که این علائم در کودکان خردسال، سالمندان یا زنان باردار مشاهده شود، مراجعه سریع‌تر به مراکز درمانی ضروری است.

راشدی‌نیا در پایان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی خاطرنشان کرد: رعایت اصول بهداشتی در تهیه، نگهداری و مصرف مواد غذایی، استفاده از آب سالم، توجه به بهداشت فردی هنگام آماده‌سازی غذا و پخت کامل مواد غذایی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از بروز بیماری‌ها و مسمومیت‌های ناشی از غذا به شمار می‌آید.

