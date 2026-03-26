بارش باران و مهگرفتگی در جادههای ۲۱ استان
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا، از تردد روان در بیشتر محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: اکنون محورهای شمالی فاقد گره ترافیکی بوده و تردد در مسیرهای رفت و برگشت بهصورت عادی در جریان است.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ ناصر قلینیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور در صبح روز ششم فروردین، اظهار کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت و آزادراه تهران–شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا به شرایط جوی اشاره کرد و افزود: محورهای شمالی کشور دارای بارش پراکنده باران و مهگرفتگی در ارتفاعات هستند که این موضوع میتواند موجب کاهش دید افقی رانندگان شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، البرز، تهران، مازندران، ایلام، قزوین، گیلان، مرکزی، گلستان، خراسان رضوی و شمالی، زنجان، کرمانشاه، هرمزگان، همدان، سمنان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کردستان نیز بارش باران و مهگرفتگی گزارش شده است.
سرهنگ قلینیا در خصوص محورهای مسدود نیز گفت: محور شریانی خرمآباد – پل زال تا اطلاع بعدی مسدود است.
وی افزود: محورهای غیرشریانی پونل – خلخال، پاتاوه – دهدشت، جاسک – بشاگرد، نهبندان – چاداشی میقات و سرایان – قاین نیز همچنان مسدود هستند.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا، برخی محورهای کشور نیز بهدلیل شرایط فصلی مسدود است که از جمله آنها میتوان به محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا، وازک – بلده و زرآباد – چاهان اشاره کرد.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: رانندگان با توجه به شرایط جوی، بهویژه در محورهای دارای بارندگی و مهگرفتگی، با احتیاط بیشتری رانندگی کرده و از عجله و تخلفات حادثهساز خودداری کنند.