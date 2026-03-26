وی تصریح کرد: علاوه بر این، در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، البرز، تهران، مازندران، ایلام، قزوین، گیلان، مرکزی، گلستان، خراسان رضوی و شمالی، زنجان، کرمانشاه، هرمزگان، همدان، سمنان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کردستان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا در خصوص محورهای مسدود نیز گفت: محور شریانی خرم‌آباد – پل زال تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی افزود: محورهای غیرشریانی پونل – خلخال، پاتاوه – دهدشت، جاسک – بشاگرد، نهبندان – چاداشی میقات و سرایان – قاین نیز همچنان مسدود هستند.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا، برخی محورهای کشور نیز به‌دلیل شرایط فصلی مسدود است که از جمله آنها می‌توان به محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا، وازک – بلده و زرآباد – چاهان اشاره کرد.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: رانندگان با توجه به شرایط جوی، به‌ویژه در محورهای دارای بارندگی و مه‌گرفتگی، با احتیاط بیشتری رانندگی کرده و از عجله و تخلفات حادثه‌ساز خودداری کنند.